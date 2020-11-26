Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка: как на это отреагировала королевская семья

Супруга принца Гарри Меган Маркл потеряла второго ребенка – у герцогини случился выкидыш. Случилось это еще в июле, вскоре после переезда в США.

Издание Mirror сообщило, что принцу Гарри справиться с потерей малыша помогли его родные – брат, принц Уильям, и отец, принц Чарльз.

В последние годы в сети распространено мнение о том, что между Уильямом и Гарри возникли разногласия и их отношения ухудшились. Однако, даже если это правда, то горе таки сближает.

Герцог Кембриджский отложил в сторону любые разногласия, чтобы поддержать своего скорбящего младшего брата. Инсайдеры сообщают, что королевская семья была едина в горе вместе с Гарри и Меган.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в дом герцогов Сассекских в Англии переехала кузина принца Гарри Евгения с мужем.