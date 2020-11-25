"Я почувствовала сильную боль": Меган Маркл потеряла второго ребенка

Меган Маркл была беременна вторым ребенком, но перенесла выкидыш, после того, как они с принцем Гарри переехали в США.

Об этом Герцогиня Сассекская рассказала в интервью изданию "The New York Times".

Меган описывает, как почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своего первенца Арчи, а за этим последовала поездка в больницу вместе с убитым горем принцем Гарри.

"Это было июльское утро, которое началось так же обычно, как и любой другой день. Приготовить завтрак. Покормить собак. Принять витамины. Найти потерянный носок. Подобрать цветной мелок, закатившийся под стол. Собрать волосы в хвост, прежде чем вытащить сына из кроватки… После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я рухнула на пол, держа сына на руках и напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, когда обнимала своего первенца, что теряю второго ребенка", - говорится в сообщении.

В тот же вечер она провела несколько часов на больничной койке, а принц Гарри не отходил от нее ни на минуту.

Маркл отметила, что хотя многие беременности заканчиваются выкидышами, данная тема по-прежнему остается табуированной в обществе, и многие женщины замалчивают свои трагедии.

Герцогиня Сассекская призвала людей делиться своей болью, так как это, по ее мнению, первый шаг к исцелению не только одного человека, но и общества в целом.

Напомним, супруги Сассекские воспитывают однолетнего сына Арчи, который родился 6 мая 2019 года.