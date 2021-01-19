Друг принца Гарри разоткровенничался о последствиях «Мегзита»

Британский журналист, писатель и друг принца Гарри и Меган Маркл - Том Брэдли - во время выступления в телешоу Love Your Weekend с Аланом Титчмаршем обсудил тяжелый год, который пережила пара.
Именно Брэдли сопровождал герцогов Сассекских в их африканском туре в 2019 году и позже выпустил документальный фильм Harry & Meghan: An African Journey, и именно он задал Меган тот самый вопрос, который чуть не довел ее до слез. Тогда откровенное интервью супругов ошеломило Кенсингтонский дворец.
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Журналист подтвердил, что Мегзит был тяжелым опытом для всех его участников, но разговоры о том, что Гарри якобы скучает по своей прежней жизни не соответствуют действительности.
"Думаю, они определенно чувствуют себя куда лучше... Думаю, Гарри лишь сильно опечален теми отношениями, которые у него сложились сейчас с семьей", - поделился Том.
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Также Брэдли рассказал об теперешних отношениях между Гарри и Уильямом: "Ситуация в их семье сложилась далеко не идеальная, это был очень трудный год для каждого из них. Но чувствуют ли они из-за этого себя несчастными? Нет, не думаю, более того, мне кажется, что они на самом деле довольно счастливы, просто пытаются бороться со своим положением в жизни. Я думаю, что Уильяму тоже не легко".
Напомним, что отец Меган Маркл планирует снять фильм о своей дочери. Будет ли рада супруга принца Гарри такому "сюрпризу" - узнаем в ближайшее время.