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Друг принца Гарри разоткровенничался о последствиях «Мегзита»

Друг принца Гарри разоткровенничался о последствиях «Мегзита»
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф

Британский журналист, писатель и друг принца Гарри и Меган Маркл - Том Брэдли - во время выступления в телешоу Love Your Weekend с Аланом Титчмаршем обсудил тяжелый год, который пережила пара.

Именно Брэдли сопровождал герцогов Сассекских в их африканском туре в 2019 году и позже выпустил документальный фильм Harry & Meghan: An African Journey, и именно он задал Меган тот самый вопрос, который чуть не довел ее до слез. Тогда откровенное интервью супругов ошеломило Кенсингтонский дворец.

Журналист подтвердил, что Мегзит был тяжелым опытом для всех его участников, но разговоры о том, что Гарри якобы скучает по своей прежней жизни не соответствуют действительности.

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"Думаю, они определенно чувствуют себя куда лучше... Думаю, Гарри лишь сильно опечален теми отношениями, которые у него сложились сейчас с семьей", - поделился Том.

Также Брэдли рассказал об теперешних отношениях между Гарри и Уильямом: "Ситуация в их семье сложилась далеко не идеальная, это был очень трудный год для каждого из них. Но чувствуют ли они из-за этого себя несчастными? Нет, не думаю, более того, мне кажется, что они на самом деле довольно счастливы, просто пытаются бороться со своим положением в жизни. Я думаю, что Уильяму тоже не легко".

Напомним, что отец Меган Маркл планирует снять фильм о своей дочери. Будет ли рада супруга принца Гарри такому "сюрпризу" - узнаем в ближайшее время.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Принц Гарри, Королевская семья, Герцоги Сассекские, Том Брэдби.
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