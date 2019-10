Меган Маркл чуть не заплакала во время короткого интервью (Видео)

Только недавно закончилось королевское турне Меган Маркл и принца Гарри, которое проводилось на территории Африки.

По этому случаю 21 октября выйдет премьера фильма под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" ("Harry & Meghan: An African Journey"), которое выйдет на телеканале ITV.

В преддверии выхода документальной ленты герцогиня Сассекская дала небольшое интервью одному из западных журналистов, в котором решила рассказать о невероятном напряжении во время беременности, а также буквально не заплакала перед объективом камеры: "Любая женщина, особенно во время беременности, очень уязвима. А потом, когда появляется ребенок, для женщины это становится уже слишком. Добавьте это к тому, что вы просто пытаетесь справиться с ролью матери или жены. Спасибо, что спросили меня об этом, потому что не все люди спрашивали, все ли у меня в порядке".

