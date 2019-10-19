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Меган Маркл чуть не заплакала во время короткого интервью (Видео)

Меган Маркл чуть не заплакала во время короткого интервью (Видео)
13:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская призналась о сложностях, которые она переживала во время беременности.

Только недавно закончилось королевское турне Меган Маркл и принца Гарри, которое проводилось на территории Африки.

По этому случаю 21 октября выйдет премьера фильма под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" ("Harry & Meghan: An African Journey"), которое выйдет на телеканале ITV.

В преддверии выхода документальной ленты герцогиня Сассекская дала небольшое интервью одному из западных журналистов, в котором решила рассказать о невероятном напряжении во время беременности, а также буквально не заплакала перед объективом камеры: "Любая женщина, особенно во время беременности, очень уязвима. А потом, когда появляется ребенок, для женщины это становится уже слишком. Добавьте это к тому, что вы просто пытаетесь справиться с ролью матери или жены. Спасибо, что спросили меня об этом, потому что не все люди спрашивали, все ли у меня в порядке".

Королевская чета не впервые сталкивается с критикой в свой адрес со стороны британских СМИ. Дело дошло до того, что принц Гарри даже подал в суд на владельцев нескольких авторитетных изданий, обвинив их во вмешательстве журналистов в их частную жизнь.

Принц Гарри вспомнил свою маму в документальном фильме (Фото)

Напомним, что проявления искренних чувств герцогов Сассекских - нередкий случай. Например, на днях принц Гарри, рассказывай о своем сыне Арчи, не сдержал своих эмоций перед зрителями и едва не расплакался.

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Все по теме:

Принц Гарри, Видео, Слезы, Королевская семья, Интервью, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Гарри и Меган: африканское путешествие, Harry &amp; Meghan: An African Journey.
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