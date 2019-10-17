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Принц Гарри едва не расплакался на сцене, рассказывая о сыне Арчи

Принц Гарри едва не расплакался на сцене, рассказывая о сыне Арчи
13:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Герцог Сассекский не сдержал своих эмоций перед зрителями.

Герцог Сассекский выступил с чувственной речью на церемонии WellChild Awards в одном из лондонских отелей, где вспомнил о том, как они узнали с Меган Маркл об ожидании первенца.

Перед зрителями в зале принц Гарри не обошел темы отцовства, ведь в этом году Меган Маркл родила ему сына Арчи Харрисона. Он поделился, что во время этой же церемонии, но в прошлом году, Гарри знал о беременности жены.

Мы уже знали, что, что у нас будет первенец – больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню... – в этот момент Гарри едва сдержал эмоции и слезы, и в зале его изо всех сил пытались поддержать бодрящими аплодисментами. 

Меган Маркл рассказала, что ее сын унаследовал самую яркую черту принца Гарри

"Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба думали, можно было бы как-то стать родителями. И более того, как сделать все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если бы он родился с проблемами или заболел с течением времени. И теперь как родители, находясь здесь и разговаривая со всеми вами, я чувствую такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок", – добавил взволнованный принц Гарри.

Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями Меган Маркл родила ребёнка: стало известно имя мальчика в мае 2019 года. У них родился сын, которого они назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен Виндзор. Произошло это через год после их свадьбы.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Знаменитость, Меган Маркл, герцог Сассекский, Арчи, Сын Меган Маркл.
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