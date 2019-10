Принц Гарри едва не расплакался на сцене, рассказывая о сыне Арчи

Герцог Сассекский выступил с чувственной речью на церемонии WellChild Awards в одном из лондонских отелей, где вспомнил о том, как они узнали с Меган Маркл об ожидании первенца.

Перед зрителями в зале принц Гарри не обошел темы отцовства, ведь в этом году Меган Маркл родила ему сына Арчи Харрисона. Он поделился, что во время этой же церемонии, но в прошлом году, Гарри знал о беременности жены.

Мы уже знали, что, что у нас будет первенец – больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню... – в этот момент Гарри едва сдержал эмоции и слезы, и в зале его изо всех сил пытались поддержать бодрящими аплодисментами.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh

— WellChild (@WellChild) October 15, 2019