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Меган Маркл рассказала, что ее сын унаследовал самую яркую черту принца Гарри

Меган Маркл рассказала, что ее сын унаследовал самую яркую черту принца Гарри
12:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Спустя почти полгода можно с уверенностью заявить, что мальчик унаследовал рыжие волосы своего знаменитого отца.

6 мая на свет появился долгожданный наследник принца Гарри, которого ему подарила Меган Маркл. Все это время члены королевской семьи с замиранием сердца наблюдали за изменениями во внешности Арчи, чтобы понять, на кого же больше похож малыш ― на маму-мулатку или на рыжеволосого папу.

Это уже видно по бровям, ― подтвердили счастливые родители.

Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл вчера стали почетными гостями премии WellChild Awards, вручаемой детям, проявившим особую стойкость в борьбе с болезнями. Конечно же, на вечере речь зашла и об их собственном ребенке, герцог и герцогиня Сассекские не смогли сдержать улыбки, когда рассказывали о своем первенце.

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Он очень счастливый ребенок. У него прелестные пухлые ножки и рыжий хохолок. Он просто очарователен, ― так на днях охарактеризовал маленького принца Арчи близкий друг семьи Гарри в интервью People.

Напомним, что Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор стал седьмым в очереди на британский престол. Сразу же после своего дедушки ― принца Чарльза, дяди ― принца Уильяма, двух двоюродных братьев и сестры, а также отца ― принца Гарри.

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Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Сын Меган Маркл.
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