Скачать
Среда, 02.10.2019
Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа
Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ
11:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Герцог Сассекский не на шутку разозлился на представителей СМИ и, не выдержав очередного вмешательства журналистов в их жизнь с Меган Маркл, подал на известное издание в суд.

Причиной иска стала публикация частного письма, которое жена принца Гарри написала своему отцу.

В сети появились фото официального заявления принца Гарри. Внук Елизаветы II подал иск в суд на издание Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. По его словам, британский таблоид нарушил политику конфиденциальности королевской семьи и авторские права.

Сотрудники издания опубликовали содержание частного письма, которое Меган Маркл написала своему отцу незадолго после их с Гарри свадьбы. Тем более что, по словам герцога Сассекского, содержание письма было изменено таким образом, чтобы испортить читателям впечатление о его жене. Он назвал это манипуляцией.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику ... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, что разжигают кампании против частных лиц, не думая о последствиях – и эта безжалостная кампания только усилилась за прошлый год, в течение ее беременности и уходу за нашим новорожденным сыном, – заявил принц Гарри в обращении.

Также он добавил, что обычно людям дорого стоит пропаганда, особенно, когда она ложная и руководствуется злыми замыслами. И отметил, что они с Меган Маркл могут делать вид, что ничего не происходит, но на самом деле они не могут описать, насколько им больно от того, что случается.

Меган Маркл вошла в список самых стильных знаменитостей (Фото)

Я был свидетелем ее (Меган Маркл) тайных страданий слишком много месяцев. Стоять в стороне и ничего не делать противоречило бы всему, во что мы верим, – подчеркнул принц Гарри.

Известно, что в случае победы герцогов Сассекских в суде, денежная компенсация от Mail on Sunday будет направлена на кампанию по борьбе с травлей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Принц Гарри, Иск, Королевская семья, Герцог, Меган Маркл, герцог Сассекский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
04 Названы лучшие напитки для здоровья печени
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Главные события 1 октября: &quot;формула Штайнмайера&quot;, экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера" и др.
&quot;Теряем&quot; до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
"Теряем" до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь