Скачать
Пятница, 18.10.2019
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

Принц Гарри вспомнил свою маму в документальном фильме (Фото)

Принц Гарри вспомнил свою маму в документальном фильме (Фото)
16:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Герцог Сассекский, как и его брат Уильям, продолжил работу принцессы Дианы.

Именно поэтому в своих турне они повторили маршруты, где бывала Леди Ди. В особом интервью принц Гарри поделился, какие эмоции у него вызвало путешествие, где была его мама.

Как известно, африканское путешествие герцогов Сассекских с сыном Арчи стала основой для документального фильма. Кинолента получила название "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) и содержала неизданные интервью принца Гарри и Меган Маркл. Британцы смогут увидеть фильм уже в конце октября, а пока в сети появляются фрагменты из него. Так, журнал People разместил воспоминания принца Гарри о его маме.

Герцог Сассекский в конце сентября побывал в Анголе, где принцесса Диана с миссией Красного Креста выступала против производства и использования противопехотных мин. Как и его мама, Гарри прошел по заминированном полю и принял участие в расчистке территорий. После этого особого выхода принц признался, что для него очень важно продолжать дело Леди Ди и почитать ее память в своих проектах.

"Быть здесь сейчас, 22 года спустя, и пытаться закончить то, что она начала, – это невероятно эмоционально. Все, что я делаю, напоминает мне о ней", – поделился принц Гарри в интервью.

Кроме этого, герцог Сассекский не скрывал, что с болью пережил смерть матери в 1997 году. Ежедневно вспышки камер и внимание журналистов напоминают принцу Гарри о жуткой автокатастрофе, в которой погибла принцесса Диана, и прощание с ней.

В бирюзовом наряде: Кейт Миддлтон посетила мечеть в Лахоре (Фото)

"Каждый раз при виде камеры, при звуке щелчка фотоаппарата и его вспышки я возвращаюсь назад. Это худшее напоминание о жизни мамы, которое неизбежно соседствует с лучшими", - добавил он.

Что известно о смерти принцессы Дианы?

После развода с принцем Чарльзом принцесса Диана часто попадала в объективы папарацци с Доди Аль-Файед. Слухи об отношениях пара не подтверждала, поэтому журналисты охотно искали новые подтверждения романтических отношений. В Париже 31 августа 1997 авто с принцессой Дианой и Доди пыталось убежать от папарацци, которые преследовали их, и попало в жуткое ДТП. В результате аварии Леди Ди и ее вероятный избранник погибли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Знаменитость, Меган Маркл, герцог Сассекский, Арчи, Сын Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь