Принц Гарри вспомнил свою маму в документальном фильме (Фото)

Именно поэтому в своих турне они повторили маршруты, где бывала Леди Ди. В особом интервью принц Гарри поделился, какие эмоции у него вызвало путешествие, где была его мама.

Как известно, африканское путешествие герцогов Сассекских с сыном Арчи стала основой для документального фильма. Кинолента получила название "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) и содержала неизданные интервью принца Гарри и Меган Маркл. Британцы смогут увидеть фильм уже в конце октября, а пока в сети появляются фрагменты из него. Так, журнал People разместил воспоминания принца Гарри о его маме.

Герцог Сассекский в конце сентября побывал в Анголе, где принцесса Диана с миссией Красного Креста выступала против производства и использования противопехотных мин. Как и его мама, Гарри прошел по заминированном полю и принял участие в расчистке территорий. После этого особого выхода принц признался, что для него очень важно продолжать дело Леди Ди и почитать ее память в своих проектах.

"Быть здесь сейчас, 22 года спустя, и пытаться закончить то, что она начала, – это невероятно эмоционально. Все, что я делаю, напоминает мне о ней", – поделился принц Гарри в интервью.

Кроме этого, герцог Сассекский не скрывал, что с болью пережил смерть матери в 1997 году. Ежедневно вспышки камер и внимание журналистов напоминают принцу Гарри о жуткой автокатастрофе, в которой погибла принцесса Диана, и прощание с ней.

Prince Harry follows in the footsteps of his mom, the late Princess Diana, visiting the southern African nation of Angola to put a spotlight on de-mining. https://t.co/mBnWfMLoAO pic.twitter.com/h55RyDGQDD

