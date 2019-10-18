В бирюзовом наряде: Кейт Миддлтон посетила мечеть в Лахоре (Фото)

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские продолжают свое королевское турне по Пакистану.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, как и планировали, решили посетить одну из самых крупных исламских мечетей - Бадшахи, которая находится в центре города Лахор.

На мероприятии королевская чета приняла участие в межконфессиональной дискуссии, а также прослушали чтение Корана.

Герцогиня Кембриджская очаровала присутствующих своим бирюзовым нарядом, который считается традиционным у жителей Пакистана.

Свободная туника была украшена золотистой вышивкой. Свои волосы Кейт Миддлтон спрятала под накидкой такого же бирюзового оттенка.

После мечети супруги отправились в детское отделение онкологической больницы, где Кейт Миддлтон была уже с распущенными волосами.

Напомним, что на обратном пути с Лахора в Исламабад герцогам Кембриджским пришлось пережить довольно неприятный инцидент. Их самолет попал в турбулентность, и полет продлился не 25 минут, как ожидалось, а целых два часа.