"Ультиматум прижал к стене": как Ани Лорак объясняла свой переезд в Россию и что об этом известно

В прошлом году Лорак впервые прокомментировала гражданскую позицию

Ани Лорак считается предательницей в украинском шоу-бизнесе. Певица много лет работает в России, а после начала полномасштабного вторжения не осудила страну-агрессора. Она молчит о войне и делает вид, будто ничего не произошло. За это исполнительницу лишили государственных наград.

"Телеграф" выяснил, почему Ани Лорак окончательно перебралась в Россию и как она сама это объясняла.

Почему Ани Лорак переехала в Россию

Об исполнительнице впервые заговорили на постсоветском пространстве после победы на конкурсе "Утреняя звезда" в Москве. Тогда она взяла псевдоним "Ани Лорак" и стала развивать певческую карьеру.

Первым популярным треком певицы стал "Я вернусь" 1998 года. Вскоре она получила звание "Заслуженная артистка Украины". В начале карьеры Лорак выпускала украиноязычные песни, например "Три звичних слова", "Розкажи", "Я стану морем". Они были популярны в Украине.

Фото из сети

Однако со временем исполнительница сменила вектор творчества на русскоязычную аудиторию. Так, в те времена выпустила треки "Солнце", "Обними меня крепче", "Зажигай сердце", "Оранжевые сны". Во время творческого пути исполнительница часто ездила в Россию с гастролями.

Артистка продолжила выступать в России даже после начала ее вооруженной агрессии на Донбассе. Лорак также планировала дать концерт в оккупированном россиянами Крыму, но в 2014 году отменила его из-за возмущения общества.

Фото из сети

Также Ани Лорак появилась на совместном концерте с российскими исполнителями, поддержавшими аннексию Крыма и войну на востоке Украины. В результате концерты певицы в Украине начали бойкотировать активисты. К тому же артистка приняла участие в концерте, посвященном 320-летию военно-морского флота страны-оккупанта.

После критики общества за концерты в России Ани Лорак решила туда перебраться. Артистка изредка приезжала на родину и практически не давала здесь концертов. время интервью украинским журналистам Также певица выпустила украиноязычный трек "Видела".

Фото из сети

Так, Ани Лорак рассказала, что у нее начались проблемы с карьерой в Украине. В частности, по словам исполнительницы, ей начала мешать на родине определенная женщина-артистка. Певица отметила, что она первой среди коллег пострадала от этой артистки, но это происходило и с другими людьми. В то же время она не назвала, о ком идет речь: "Есть заказ от определенных политических лиц. Я могу. догадываться, что где-то стоит за уголком зависть какой-нибудь девочки, которая так же хочет.

Лорак утвердила, что на фоне хейта решила переехать из Украины в Россию. Она отметила, что после Евровидения почувствовала, что хочет расширять географию выступлений.

В 2023 году Ани Лорак впервые за длительное время высказалась о своей гражданской позиции. Она написала, что некоторые политики хотели "использовать ее в определенных целях", не давая выбора. Поэтому, по словам исполнительницы, она перебралась в страну-агрессора, где ее приняли.

"Мне предоставили только два варианта: "Или ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, или ты не будешь петь в этой стране". Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая Признание по всему миру. Несмотря на все, Украина всегда в моем сердце", — написала певица.

В то же время Ани Лорак не осудила Россию за вторжение в Украину. Она написала, что не будет занимать чью-то позицию в войне, потому что она "музыкант", а не политик". Также исполнительница отметила, что "не оказывала военную помощь", в то же время занимается гуманитарной миссией. Украинцы возмутились из-за такой позиции певицы. После этого артистка продолжает молчать о страшных преступлениях страны-оккупанта в нашем государстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новогоднем выступлении Ани Лорак и Таисии Повалий на "огоньке" в России. За это артистку раскритиковали в Украине.