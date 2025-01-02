"Чтобы перья во рту выросли": украинцы отреагировали на новогоднее выступление Лорак и Повалий в России

Две певицы украинского происхождения появились в новогоднюю ночь на российском телевидении

После вторжения россиян, украинские артисты окончательно проявили свои гражданские позиции. Одни поддержали родину и помогают ВСУ, а другие молчат или высказываются за войну страны-агрессора против нашего государства. В частности, речь идет о уроженке Украины Ани Лорак и Таисии Повалий.

Ани Лорак и Таисия Повалий приняли участие в концерте "Новогодний голубой огонек — 2025" на пропагандистском телевидении. Они развлекают оккупантов в то время, когда они совершают страшные преступления против украинцев и уничтожают с лица земли наши города.

Лорак дважды выходила на сцену кремлевского телеканала. Первый раз она исполняла трек "Всегда быть рядом не могут люди", а второй — свою песню "Танцы". Тогда как Повалий еще раз проявила цинизм, исполнив украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Выступления предательниц на новогоднем концерте в России вызвали негодование украинцев. Люди критикуют исполнительниц за то, что они поддерживают агрессора, который уничтожает их родину.

"Гадость".

"Мусор генетический".

"Дикая раша терроризирует шахедами-ракетами Украину, а эти лярвы украинского происхождения поют в кремле".

"С*ки".

"Все в кровавой одежде, убийцы".

"Какие же циничные чудовища. Каждый день убивают украинцев и одновременно поют наши песни. Это такой трэш, что слов нет".

"Манкурты облезлые".

"Чтобы ей перья во рту выросли за нашу песню, мразина".

Напомним, что Таисия Повалий публично поддержала Россию в войне с Украиной. Она отметила, что нужно помогать оккупантам, которые идут убивать наш народ. Исполнительница назвала родственников из Украины "одурманенными людьми" и хорошо высказывалась о российском диктаторе Владимире Путине.

А Ани Лорак молчит о войне России против Украины. Она не сделала никакого заявления о вторжении агрессора в наше государство. В то же время певица активно гастролирует по российским городам, уплачивая налоги в бюджет страны-оккупанта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила российского актера Владимира Меньшова. Он сыграл в ленте "Снегурочку вызвали", а впоследствии стал ярым путинистом.