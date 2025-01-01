Кароль, Монатик, Санина и не только: как украинские звезды встречали Новый год

Украинские звезды встречали 2025 год на работе и дома

В ночь с 31 декабря на 1 января в Украине отмечали Новый 2025 год. Традиционно поздравлял граждан с праздником президент Украины Владимир Зеленский. Знаменитости также поздравляли украинцев с праздником и показали, как встретили год Зеленой Деревянной Змеи.

"Телеграф" собрал, где и как отмечали Новый год 2025 год украинские знаменитости.

Тина Кароль

Известная украинская певица в Новый год работала. Она дала концерт во дворце искусств "Украина". Тина исполнила свои песни, переведенные на украинский, а также новые треки. Артистка пожелала всем жить в моменте и принимать себя такими, как есть.

Фото из инстаграма Тины Кароль

Оля Полякова

Исполнительница отпраздновала Новый год в домашней атмосфере. Она показала себя с собачкой и пожелала всем счастья, радости и как можно больше веселых моментов.

Фото из инстаграма Ольги Поляковой

Дмитрий Монатик

Певец отметил 2025 год на новогоднем корпоративе. Он распространил фотографию вместе со своей женой Ириной и ведущими — Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей. Они работали вместе на одном мероприятии во Львове.

Фото из инстаграма Дмитрия Монатика

Наталья Могилевская

Певица распространила фотографии в платье с блестками дома. Вероятно, она отмечала праздник в кругу родных и близких.

Фото с инстаграма Натальи Могилевской

Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss показала себя в черном платье возле елки и гнома. Вероятно, она провела этот праздник с родными.

Фото из инстаграма Юлии Саниной

Артем Пивоваров

Певец поздравил украинцев с праздником и показал себя с накладной бородой Санта-Клауса и новогоднем свитере. По всей видимости, артист отмечал Новый год в домашней атмосфере.

Фото из инстаграма Артема Пивоварова

Григорий Решетник

Телеведущий вместе с женой Кристиной и детьми праздновал Новый год дома в Киеве. Они показали себя в праздничных шапках и очках.

Фото из инстаграма Григория Решетника

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