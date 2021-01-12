Герцоги Сассекские планируют запустить свое комедийное шоу

После переезда в США принц Гарри и Меган Маркл активно расширяют сферу своей деятельности. Они уже запустили свой подкаст, а теперь СМИ передают, что пара работает над созданием собственной продюсерской компании, чтобы запустить свое комедийное шоу.

Об этом сообщает издание The Sun.

Меган и Гарри хотят снимать и продавать забавные программы, а также драмы и триллеры. Пара уже подала документы в Управление интеллектуальной собственности Великобритании для защиты товарных знаков Archewell Productions.

В этих документах указано, что герцоги будут заниматься созданием "кинофильмов, телесериалов и видео" во всех жанрах.

“Подход Меган и Гарри к своим телевизионным амбициям всегда был серьезным” - говорят инсайдеры.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от соцсетей.