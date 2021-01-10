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Онлайн-троллинг надоел: Меган Маркл и принц Гарри отказались от соцсетей

Онлайн-троллинг надоел: Меган Маркл и принц Гарри отказались от соцсетей
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram sussexroyal

После того, как стало известно, что переезд из Великобритании в США принес герцогам Сассекским желанную свободу и много сопутствующих изменений, паре все же не удалось полностью защитить свой нелегкий выбор в некоторых СМИ, особенно в онлайн-изданиях, приближенных к британской королевской семье.

Как сообщает The Sunday Times, Меган Маркл и принц Гарри отказались от социальных сетей и больше не будут использовать такие платформы, как Twitter или Facebook.

Герцоги, которые собрали более 10 миллионов подписчиков в Инстаграме как занятые члены королевской семьи, отвергают социальные сети как часть своей новой "прогрессивной роли" в Америке.

Источник, близкий к паре, сказал, что они не планируют использовать социальные сети для своего нового фонда Archewell Foundation и "очень маловероятно", что пара снова вернется на платформы.

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Считается, что Меган и Гарри надоело хейтерство, с которым они столкнулись в социальных сетях. Ранее Меган говорила об неприятном опыте онлайн-троллинга. Напомним, что недавно герцоги подписали контракт со Spotify. Их первый подкаст был выпущен в декабре прошлого года и был посвящен их маленькому сыну.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II может быть неприятно удивлена новыми инвестициями Меган Маркл в США.

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Все по теме:

Facebook, Принц Гарри, Instagram, Twitter, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.

Автор:

Телеграф
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