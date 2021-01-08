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Королева будет в ярости: Меган Маркл обвиняют в "продаже" королевского имени

Королева будет в ярости: Меган Маркл обвиняют в "продаже" королевского имени
18:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter InStyle

Меган Маркл и принц Гарри, которые совсем не огорчены переездом из Великобритании в Соединенные Штаты, встревают в очередной скандал, и все из-за герцогини.

Королевский биограф Анжела Левин рассказала изданию Express, что Елизавета II будет недовольна инвестициями Меган в быстрорастворимые кофе с овсяным молоком, корзинку с продукцией которой жена принца Гарри подарила американской телеведущей Опре Уинфри.

Уинфри похвасталась подарком на своей личной странице в Инстаграме, не указав имени дарителя, лишь букву M и эмоджи в виде короны.

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"Если вы пытаетесь продать королевское имя для коммерческой выгоды, как Меган сделала с веганским кофе, у вас будут большие проблемы с Ее Величеством. Ей просто это не понравится", - прокомментировала биограф.

Напомним, что помимо инвестиций Меган, герцоги подписали выгодные сделки с Netflix и Spotify. Их первый подкаст Spotify был выпущен в прошлом месяце и был посвящен их маленькому сыну. Они также недавно запустили веб-сайт своей некоммерческой организации Archewell.

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Все по теме:

Опра Уинфри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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