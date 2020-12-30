Герцоги Сассекские сделали своим фанатам праздничный сюрприз: разговор с их сыном Арчи (видео)

Меган Маркл и принц Гарри запустили на Spotify собственный подкаст - Archewell Audio.

Свой первый выпуск, который они приурочили к новогодним праздникам, пара решила сделать по-настоящему особенным. К Меган и Гарри присоединился их маленький сын Арчи.

Малыша можно услышать в конце программы. Родители попросили Арчи поздравить всех слушателей с Новым годом, и он, повторяя за Гарри и Меган, произносит фразу «С Новым годом».

Звонкий смех ребенка и его мамы с папой весело завершает первый выпуск подкаста герцогов Сассекских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan and Harry Br (@meghan_and_harry_br)

Кроме Арчи, к Меган Маркл и принцу Гарри присоединялись также такие люди, как Стейси Абрамс, Брене Браун, Элтон Джон, Дипак Чопра, Джеймс Корден и Тайлер Перри. Все вместе они обсуждали итоги уходящего года и делились надеждами на 2021 год.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку.