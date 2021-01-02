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Изменило всю жизнь: Меган Маркл поставила перед собой необычную цель за год до знакомства с Гарри

Изменило всю жизнь: Меган Маркл поставила перед собой необычную цель за год до знакомства с Гарри
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram sussexroyal

Последний день года - это всегда время поразмышлять о прошедших 12 месяцах и заглянуть в будущее. Многие люди используют это как возможность начать все сначала, строя планы и ставя цели.

И даже Меган Маркл ранее признавала, что она всегда старалась сдерживать все свои обещания, будто не грызть ногти или ругаться.

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Ранее будущая герцогиня Сассекская вела блог, посвященный своему образу жизни под названием The Tig. Тогда она писала, что у нее есть еще несколько вещей, которых она всегда надеется достичь - например, пробежать марафон и заново выучить французский язык.

Она писала: "В этом новом году единственное, что я стремлюсь сделать, - это игриво подойти к жизни. Чтобы смеяться и наслаждаться, поддерживать высокий уровень принятия себя. Мое новогоднее решение - оставить место для магии. Строить планы, даже если они иногда нарушаются. Быть открытой для перемен".

Можно предположить, что, когда она писала эти вдохновляющие слова, она понятия не имела, что ее пригласят на свидание вслепую с принцем Гарри спустя семь месяцев - и что это навсегда изменит ее жизнь.

Напомним, что об отношениях Меган Маркл и принца Гарри стало известно 8 ноября 2016 года, когда Кенсингтонский дворец подтвердил эту информацию. 27 ноября 2017 года было объявлено об официальной помолвке с принцем Гарри, а 19 мая 2018 года состоялась их свадьба.

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Принц Гарри, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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