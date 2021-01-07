Особенно счастлива Меган: герцоги Сассекские нисколько не огорчены переездом в США

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить королевские обязательства и переехать «за океан», в США.

Пара пережила много сложных моментов за 2020 год, однако все же они очень счастливы и ни капли не жалеют о своем решении, ведь это было их добровольное решение.

Историк королевской семьи Роберт Лейси считает, что для Гарри это прекрасное решение, ведь долгие годы он чувствовал себя «сидящим на скамейке запасных». Переезд – это достойный выход из гонки за королевский трон, и прекрасная возможность начать свою собственную новую жизнь, в которой решение принимает он и только он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle_official)

Инсайдер сообщает, что у Меган и Гарри очень много сил и энергии, поэтому у них все получится и их жизнь будет успешной.

Также, он отметил, что особенно счастлива Меган. Гарри видимо скучает по своей семье, однако это не «перебивает» радость того, что теперь он может делать, что хочет, без оглядки на родственников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle_official)

Ранее, «Телеграф» писал, что герцогиню Кембриджскую назвали самым модным лицом Великобритании.