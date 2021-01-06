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Королева шика: Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании

Королева шика: Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kensingtonroyal

Кейт Миддлтон была названа самым популярным влиятельным лицом в сфере моды в Великобритании после того, как в прошлом году ее обогнала Меган Маркл.

Как сообщает Daily Mail, эксперты в области моды проанализировали окончательные результаты, по которым знаменитости вызвали наибольший всплеск покупок или продаж определенных товаров в 2020 году.

На первом месте оказалась 38-летняя герцогиня Кембриджская с ее цветочным платьем от Faithfull The Brand.

Кейт в платье за 180 фунтов стерлингов от Faithfull the Brand и туфлях на танкетке Russell и Bromley за 135 фунтов стерлингов во время визита в The Nook в Фрамлингем-Эрл, Норфолк

Покупатели искали этот наряд на 112% больше, чем образ известной британской ведущей утреннего шоу Холли Уиллоби и герцогини Сассекской, которая оказалась на третьем месте.

 
 
 
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Кейт официально стала самым влиятельным лицом года в мире моды благодаря своему более "премиальному виду" во время изоляции.

Ранее стало известно о том, каких правил придерживаются члены британской королевской семьи во время их визитов в другие страны.

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Все по теме:

Кейт Миддлтон, Королевская семья, Холли Уиллоби, Герцоги Кембриджские, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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