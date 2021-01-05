В семье Елизаветы II произошло горе: королева потеряла сестру

В королевской семье траур. 4 января стало известно, что в возрасте 88 лет скончалась двоюродная сестра Елизаветы II леди Мэри Колман. Леди Мэри ушла из жизни, находясь в своем доме в Норфолке.

Печальной новостью поделилось издание Hello!.

Леди Мэри Колман – была племянницей королевы-матери Елизаветы, ее отец, капитан Майкл Боуз-Лайон был одним из четырех братьев королевы.

Леди Мэри родилась и выросла в Бедфордшире. В юном возрасте, в 19, она вышла замуж за сэра Тимоти Колмана. За свою длинную семейную жизнь, Колманы привели в этот мир пятерых детей; сыновей Джеймса и Мэтью и дочерей Сабрину, Эмму и Сару.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новогоднее письмо, в котором обратились к своим матерям.