"Письмо за 2021 год": Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новогоднее обращение

Герцог и герцогиня Сассекские, которые недавно устроили небольшой сюрприз своим поклонникам, записав речь их маленького сына Арчи, создали сайт Archewell, который направленный на поддержку их собственной благотворительной организации.

Всего за несколько часов до окончания 2020 года, Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новогоднее обращение под названием "Письмо за 2021 год", в котором пары ссылаются на своих матерей: Гарри - на покойную принцессу Диану, а Меган - на Дорию Рэгланд.

"Я сын моей матери.

А я мама нашего сына.

Вместе мы представляем вам Archewell.

Мы верим в лучшее, что есть у человечества.

Потому что мы видели лучшее в человечестве.

Мы пережили сострадание и доброту,

И от наших матерей, и от чужих.

Перед лицом страха, борьбы и боли,

Это легко упустить из виду.

Вместе мы можем выбрать смелость, исцеление и единение.

Вместе мы можем выбрать, как применить сострадание в действии.

Приглашаем вас присоединиться к нам.

Работая над построением лучшего мира,

Один акт сострадания за раз".

Напомним, недавно сводная сестра Меган Маркл, которая прикована к инвалидной коляске, подверглась домашнему насилию со стороны своего мужа.