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Устраивают "шоу": эксперты рассказали о королевских поездках Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Устраивают "шоу": эксперты рассказали о королевских поездках Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram kensingtonroyal

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые накануне Рождества представили праздничную открытку, стали совершать больше королевских поездок от имени королевы Елизаветы II. По словам королевского эксперта, пара должна соблюдать ряд правил и устраивать "шоу", как только они прибывают в другую страну.

Как сообщает Express, 94-летняя королева Великобритании известна как одна из самых путешествующих королевских особ, однако теперь она передает эстафету молодым членам королевской семьи.

В связи с увеличением количества путешествий будущий король Уильям и Кейт должны следовать определенному набору правил и протоколов во время путешествий. Согласно королевским инсайдерам, они начинаются с момента, когда самолет врезается в взлетно-посадочную полосу и "двери кабины открываются".

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По словам королевского репортера Эмили Эндрюс, члены королевской семьи должны устроить что-то вроде "шоу": "В конце концов, это своего рода зрелище. Это почти шоу, которое они устраивают, так что этот выход очень важен".

"Все чувствуют себя важными, и это делает королевскую семью особенной", - рассказал королевский фотограф Ян Пелхэм Тернер.

Тем не менее, во время тура есть множество других королевских протоколов, переданных от королевы герцогу и герцогине Кембриджским. Это включает в себя обеспечение того, чтобы в чемодане были упакованы определенные типы одежды, а именно черный костюм.

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"Если наступает внезапная смерть, и они должны присутствовать на похоронах или появиться в трауре, важно иметь одежду, в которой они нуждаются", - пояснила королевский эксперт Энн Чертофф.

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям отказались от празднования Рождества в кругу семьи.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья.

Автор:

Телеграф
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