Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось поменять планы на Рождество: причина

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые на днях представили свою рождественскую открытку, будут отмечать праздник отдельно от родителей и сестры Кейт Миддлтон.

Как сообщает Daily Mail, изначально королевская чета планировала праздновать Рождество с родственниками Кейт - сестрой Пиппой, а также 71-летним Майком и 65-летней Кэрол Миддлтонами в Беркшире. Но из-за ведения жесткого локдауна в Лондоне супругам пришлось отказаться от традиционного семейного застолья.

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К сожалению, родители Кейт, которые хотели провести время со своим внуками - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и самым младшим принцем Луи, - будут также отмечать рождественские праздники в узком кругу.

Ранее "Телеграф" писал, что рождественскую открытку также представили отец принца Уильяма - принц Чарльз с женой Камиллой.