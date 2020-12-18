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Принц Гарри и Меган Маркл выиграли судебную битву из-за фотографий папарацци

Принц Гарри и Меган Маркл выиграли судебную битву из-за фотографий папарацци
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Sussexroyal

Хотя судебный процесс Меган Маркл о конфиденциальности против британских издателей "Mail on Sunday" все еще продолжается, другая судебная тяжба, похоже, подошла к концу.

В пятницу, 18 декабря, герцоги Сассекские урегулировали разбирательства с агентством папарацци Splash UK по поводу фотографий Меган и ее сына Арчи, сделанных в январе в канадском парке в Ванкувере. Тогда Меган сочла это незаконным вторжением в их частную жизнь и в марте подала в суд. Об этом сообщает издание Town & Country.

"Герцог и герцогиня Сассекские успешно урегулировали судебный иск, поданный в начале этого года против агентства папарацци Splash UK", - сообщил юридический представитель герцога и герцогини Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри решили выйти на новый уровень общения с поклонниками

Также отмечается, что "Splash UK" не будет делать никаких фотографий герцога и герцогини или их сына в будущем.

Напомним, 38-летняя супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла первое слушание против Associated Newspapers и ее обязали заплатить кругленькую сумму за судебные издержки.

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Все по теме:

Суд, СМИ, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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