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Меган Маркл не удалось засудить британские таблоиды: теперь суд требует компенсацию

Меган Маркл не удалось засудить британские таблоиды: теперь суд требует компенсацию
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф
38-летняя супруга принца Гарри проиграла в мае первое слушание против Associated Newspapers и теперь обязана выплатить 87 000 долларов в качестве издержек.

Осенью 2019 года Меган Маркл подала в суд на несколько британских таблоидов. Причиной этого стала опубликованная личная переписка супруги принца Гарри с ее отцом Томасом Марклом.

Тогда часть обвинений была исключена из искового заявления, а в конце июля стало известно о том, что Меган Маркр теперь обязана выплатить более 87 тысяч долларов в качестве издержек как своих, так и обвиняемого ей издания.

Нужно отметить, что такие расходы могут серьезно ударить по кошельку герцогов Сассекских, ведь супруги находятся в невыгодном материальном положении с тех пор, как переехали в США.

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На данном этапе Меган Маркл готовится к новым судебным слушаниям.

Напомним, когда Кенсингтонский дворец принял решение не комментировать личную жизнь Маркл и запретил это делать ее окружению, пять близких подруг все же анонимно выступили в защиту герцогини, пообщавшись со СМИ. Но на одном из заседаний адвокат Меган проговорился о фамилии одной из них. Теперь таблоид Associated Newspapers требует раскрыть имена остальных женщин.

Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд с просьбой остановить распространение фото их сына, которое сделали папарацци в их дворе.

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Все по теме:

Суд, СМИ, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.

Автор:

Телеграф
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