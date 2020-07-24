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Меган Маркл и принц Гарри обвиняют СМИ в преследовании

Меган Маркл и принц Гарри обвиняют СМИ в преследовании
14:00 Сегодня Телеграф
Принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд с просьбой остановить распространение фото их сына, которое сделали папарацци в их дворе.

Герцоги Сассекские негодуют в связи с преследованием их семьи, и в частности охоту за снимком их маленького сына, папарацци. Поэтому они решили незамедлительно обратиться в суд, чтобы защититься от представителей СМИ.

Об этом сообщает издание Time.

"Это действие является результатом постоянных и весьма откровенно шокирующих попыток бульварных СМИ извлекать выгоду из регулярных вторжений в частную жизнь 14-месячного ребенка в его собственном доме", — отмечается в иске, который на запрос журналиста предоставили в суде.

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По их словам, папарацци перешли черту, когда предложили пробрести фото Арчи, сделанное, по словам авторов во время семейной прогулки в Малибу, но на самом деле фото было сделано во дворе их поместья без ведома родителей.

"С тех пор как семья переехала в Лос-Анджелес Арчи ни разу не появлялся на публике, тем более в Малибу", — сказано в заявлении. Изображение неправильно маркировано, так как продавать фотографию ребенка, сделанную в доме, незаконно.

В своем иске принц Гарри и Меган Маркл требуют назвать имена фотографов, наказать их, а также вернуть им все фото Арчи, которые были сделаны незаконно, и покончить с преследованием их семьи.

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В иске также сказано, что герцогам пришлось поставить высокий забор из мелкой сетки, дабы не дать фотографам возможности делать снимки благодаря телевикам с хребта, расположенного рядом с их домом.

После этого начали запускать беспилотники над поместьем. Однажды они появились в 5:30 утра, разбудив ребенка, а также других соседей. Кроме того, чтобы сделать снимки, фотографы начали прорезать отверстия в ограде.

Один из известных американских папарацци рассказал, что стоимость снимка принца Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи может достичь $100 тыс.

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Напомним, 4 августа супруге принца Гарри исполнится 39 лет. По традиции в день рождения старших членов королевской семьи Великобритании звучит колокол в Вестминстерском аббатстве. Но в случае с Меган Маркл этого не произойдет.

Интересно, что в феврале текущего года колокола аббатства звучали даже для принца Эндрю, который замешан в скандальной дружбе с миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденного за секс-торговлю и педофилию.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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