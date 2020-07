Принц Филипп впервые за долгое время появился на публике (Фото)

Принц Филипп восхитил королевских поклонников очень редким появлением на публике, так как он на некоторое время прервал самоизоляцию, выполняя последнее обязательство.

Муж Елизаветы II впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщили на странице королевской семьи в Instagram.

Как сообщается, принц Филипп принял участие в торжественной церемонии в Виндзорском замке. Он передал важную роль другому члену монаршей семьи и ошеломил общественность своим внешним видом.

Today, The Duke of Edinburgh has been succeeded as Colonel-in-Chief of @riflesregiment by The Duchess of Cornwall, in a ceremony which took place at both Windsor Castle and Highgrove House. pic.twitter.com/MmNujzId5w

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 22, 2020