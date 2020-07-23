Принц Филипп впервые за долгое время появился на публике (Фото)

Супруг королевы выглядел довольно бодро на официальной церемонии передачи важной должности невестке.

Принц Филипп восхитил королевских поклонников очень редким появлением на публике, так как он на некоторое время прервал самоизоляцию, выполняя последнее обязательство.

Муж Елизаветы II впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщили на странице королевской семьи в Instagram.

Как сообщается, принц Филипп принял участие в торжественной церемонии в Виндзорском замке. Он передал важную роль другому члену монаршей семьи и ошеломил общественность своим внешним видом.

Today, The Duke of Edinburgh has been succeeded as Colonel-in-Chief of @riflesregiment by The Duchess of Cornwall, in a ceremony which took place at both Windsor Castle and Highgrove House. pic.twitter.com/MmNujzId5w — The Royal Family (@RoyalFamily) July 22, 2020

Стоит отметить, что он передал почетный титул полковника отряда стрелков своей невестке, жене принца Чарльза Камилле, герцогине Корнуолльской.

"Состоялась церемония передачи роли командующего полком The Rifles, который был образован в 2007 году в результате слияния четырех полков. В 1953 году Его Королевское Высочество был назначен главнокомандующим Уилтширским полком. Герцогиня также назначена королевским полковником 4-го батальона The Rifles и будет продолжать занимать эту должность", – говорится в сообщении.

Принц Филипп пребывал в отличном настроении, когда прибыл на торжественную церемонию. Он непосредственно улыбался и с удовольствием общался с собравшимися, но в тоже время соблюдая меры социального дистанцирования.