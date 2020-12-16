Меган Маркл и принц Гарри решили выйти на новый уровень общения с поклонниками

15 декабря герцоги Сассекские подписали прибыльный контракт со стриминговым сервисом Spotify. Меган Маркл и принц Гарри будут продюсировать и вести подкасты, которые будут публиковаться под названием Archewell Audio (в честь сына Арчи)

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сообщении говорится, что члены королевской семьи будут создавать контент, который «поднимет настроение и развлечет аудиторию по всему миру». Первый праздничный выпуск с Меган и Гарри выйдет в конце декабря, а полноценные выпуски начнутся с 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

Стоит отметить, что этот контракт лишь приближает пару к их стремлению создать «бренд на миллиард долларов». Ранее, герцоги Сассекские заключили контракт с Netflix.

Также, Меган и Гарри выпустили трейлер своего нового подкаста:

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Меган Маркл уже поздравила Опру Уинфри с рождественскими праздниками.