Меган Маркл поздравила Опру Уинфри с Рождеством: что подарила герцогиня Сассекская телеведущей

Звезда американского телевидения Опра Уинфри живет по соседству с герцогами Сассекскими. Меган Маркл и принц Гарри уже поздравили Опру с грядущим Рождеством. Подарком от Меган Уинфри похвасталась на своей странице в Инстаграм, записав короткий видеоролик.

Напрямую, телеведущая не сказала, что это подарок от Меган Маркл. Однако, все же намекнула на это, написав, что ее «соседка М (да, та самая "М")» прислала ей корзину вкусностей, сопроводив пост смайликами в виде короны, намекая на королевскую семью.

Меган прислала Опре продуктовую корзину с фруктами и кофе, производства калифорнийского стартапа Clevr Blends, инвестором которого недавно стала Маркл. Это также подтверждает то, что подарок таки от герцогов Сассекских.

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Ранее, «Телеграф» сообщал, что впервые после новости о выкидыше, Меган Маркл появилась на телевидении.