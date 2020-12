Меган Маркл неожиданно выступила на телевидении и поблагодарила всех, кто помогает во время пандемии (видео)

В октябре 2020 года Меган Маркл ошарашила мир новостью о выкидыше. Герцоги Сассекские сложно переживали потерю ребенка, и только к концу года начали постепенно «возвращаться к жизни».

В воскресенье, 13 декабря, в выпуске шоу Heroes Special канала CNN неожиданно появилась Меган Маркл. Она записала ролик из своего дома в Монтесито, в котором поблагодарила всех, кто поддерживает людей во время пандемии коронавируса и помогает нуждающимся.

«Перед лицом этой разрушительной реальности мы увидели силу человеческого духа и удивительные способы реагирования сообществ в трудные времена», — сказала Меган.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx

