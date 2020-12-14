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Меган Маркл неожиданно выступила на телевидении и поблагодарила всех, кто помогает во время пандемии (видео)

Меган Маркл неожиданно выступила на телевидении и поблагодарила всех, кто помогает во время пандемии (видео)
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В октябре 2020 года Меган Маркл ошарашила мир новостью о выкидыше. Герцоги Сассекские сложно переживали потерю ребенка, и только к концу года начали постепенно «возвращаться к жизни».

В воскресенье, 13 декабря, в выпуске шоу Heroes Special канала CNN неожиданно появилась Меган Маркл. Она записала ролик из своего дома в Монтесито, в котором поблагодарила всех, кто поддерживает людей во время пандемии коронавируса и помогает нуждающимся.

«Перед лицом этой разрушительной реальности мы увидели силу человеческого духа и удивительные способы реагирования сообществ в трудные времена», — сказала Меган.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Меган Маркл, с разницей в одну десятую процента, обошла Кейт Миддлтон в звании самого популярного члена королевской семьи.

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Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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