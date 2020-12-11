Скачать
Пятница, 11.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Кернеса отказали почки
У Кернеса отказали почки
Оправданного в Италии нацгвардейца заочно арестовали в России: все детали
Оправданного в Италии нацгвардейца заочно арестовали в России: все детали
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук

Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи

Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram Sussexroyal

Меган Маркл, которая уже готовится к новогодним праздникам, названа самым популярным членом британской семьи. Она обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету II, несмотря на то, что герцоги Сассекские сложили с себя королевские полномочия и переехали в США.

Об этом сообщает издание The Sun.

"Меган Маркл заняла первое место в рейтинге королевских особ по всемирному опросу OnBuy с рейтингом популярности 14,5%. Вслед за ней шла 38-летняя герцогиня Кембриджская с рейтингом 14,4%, а на третьем месте оказалась 94-летняя королева с рейтингом популярности 14,3%", - пишет издание.

Напротив, популярность принца Гарри резко упала: трекер популярности YouGov Royal показывает, что 36-летний принц получил 71% положительных оценок в октябре прошлого года, а в этом году он снизился до 55%.

Еще одна внучка Елизаветы II ждет ребенка

А вот самым непопулярным членом королевской семьи стал сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, который набрал 8%.

Ранее сообщалось, что герцоги Кембриджские отправились в поездку на поезде, чтобы поблагодарить людей, сделавших все возможное во время пандемии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия открыла "ящик Пандоры": Гордон объяснил, почему в Украине не любят россиян
02 Гололед заставил киевлян перемещаться на карачках: в сеть попало видео
03 В оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе
04 "И уже не у кого спросить, никого нет в живых": Макаревич разоткровенничался про геноцид в СССР
05 Польский перевозчик попал в скандал из-за "бандеровца" в Европе (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
Непогода в столице: только за вечер четверга в травмпункты обратились полторы сотни киевлян
Непогода в столице: только за вечер четверга в травмпункты обратились полторы сотни киевлян
Россия бьет рекорды смертности от COVID-19: какая ситуация в мире
Россия бьет рекорды смертности от COVID-19: какая ситуация в мире
Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи
Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь