Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи

Меган Маркл, которая уже готовится к новогодним праздникам, названа самым популярным членом британской семьи. Она обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету II, несмотря на то, что герцоги Сассекские сложили с себя королевские полномочия и переехали в США.

Об этом сообщает издание The Sun.

"Меган Маркл заняла первое место в рейтинге королевских особ по всемирному опросу OnBuy с рейтингом популярности 14,5%. Вслед за ней шла 38-летняя герцогиня Кембриджская с рейтингом 14,4%, а на третьем месте оказалась 94-летняя королева с рейтингом популярности 14,3%", - пишет издание.

Напротив, популярность принца Гарри резко упала: трекер популярности YouGov Royal показывает, что 36-летний принц получил 71% положительных оценок в октябре прошлого года, а в этом году он снизился до 55%.

А вот самым непопулярным членом королевской семьи стал сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, который набрал 8%.

Ранее сообщалось, что герцоги Кембриджские отправились в поездку на поезде, чтобы поблагодарить людей, сделавших все возможное во время пандемии.