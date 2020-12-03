Готовятся к Рождеству: Меган Маркл и принца Гарри заметили при покупке елки

После печальной новости о том, что герцоги Сассекские потеряли второго ребенка, родственники принца Гарри поддержали пару в непростое для них время. Несмотря на трагические потрясения в этом году, Меган и Гарри решили не отказывать себе в удовольствии весело провести новогодние праздники и завершить на этом такой сложный и богат на события 2020-й год.

Как сообщает издание Hello!, герцоги готовят свой новый дом к праздничному сезону, поскольку пара была замечена за приобретением рождественской елки во время небольшого визита в один из универмагов Санты-Барбары.

Пользователь Twitter Джеймс поделился в среду: "Меган и принц Гарри пришли сегодня ко мне на работу, и мы продали им рождественскую елку".

Meghan and Prince Harry came into my work today and we sold them their Christmas Tree — james (@imaJaaaaaames) December 2, 2020

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл сейчас живут в Монтесито в Санта-Барбаре со своим 18-месячным сыном Арчи, после того как в марте они официально отказались от королевских обязанностей.

Ранее герцог Сассекские признался, как изменилась его жизнь после рождения сына.

А вот Елизавета II хочет запретить Гарри и Меган создавать документальные фильмы с компанией Netflix.