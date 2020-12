Готовятся к Рождеству: Меган Маркл и принца Гарри заметили при покупке елки

После печальной новости о том, что герцоги Сассекские потеряли второго ребенка, родственники принца Гарри поддержали пару в непростое для них время. Несмотря на трагические потрясения в этом году, Меган и Гарри решили не отказывать себе в удовольствии весело провести новогодние праздники и завершить на этом такой сложный и богат на события 2020-й год.

Как сообщает издание Hello!, герцоги готовят свой новый дом к праздничному сезону, поскольку пара была замечена за приобретением рождественской елки во время небольшого визита в один из универмагов Санты-Барбары.

Пользователь Twitter Джеймс поделился в среду: "Меган и принц Гарри пришли сегодня ко мне на работу, и мы продали им рождественскую елку".

Meghan and Prince Harry came into my work today and we sold them their Christmas Tree

