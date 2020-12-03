Самая исцеляющая часть жизни: принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына

Герцог Сассекский впервые вышел в свет после новости о выкидыше Меган Маркл. Принц Гарри принял участие в видеоконференции посвященной запуску WaterBear, новую потоковую платформу в стиле Netflix, ориентированную на охрану окружающей среды.

Принц Гарри является президентом Africa Parks, природоохранной организации и активно занимается благотворительными фондами, которые занимаются охраной окружающей среды.

В видеообращении, снятом из дома принца в Калифорнии, Гарри рассказал, что изменилось после того, когда он стал отцом.

«В тот момент, когда вы становитесь отцом, все действительно меняется, потому что тогда вы начинаете понимать, ну, какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне? - сказал Гарри. «Мы не можем украсть их будущее. Мы действительно не можем. Это не та работа, для которой мы здесь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WaterBear (@waterbearnetwork)

Ранее, «Телеграф» сообщал, как на новость о потере второго ребенка Меган Маркл отреагировала королевская семья.