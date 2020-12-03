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Четверг, 03.12.2020
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Самая исцеляющая часть жизни: принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына

Самая исцеляющая часть жизни: принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Герцог Сассекский впервые вышел в свет после новости о выкидыше Меган Маркл. Принц Гарри принял участие в видеоконференции посвященной запуску WaterBear, новую потоковую платформу в стиле Netflix, ориентированную на охрану окружающей среды.

Принц Гарри является президентом Africa Parks, природоохранной организации и активно занимается благотворительными фондами, которые занимаются охраной окружающей среды.

В видеообращении, снятом из дома принца в Калифорнии, Гарри рассказал, что изменилось после того, когда он стал отцом.

«В тот момент, когда вы становитесь отцом, все действительно меняется, потому что тогда вы начинаете понимать, ну, какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне? - сказал Гарри. «Мы не можем украсть их будущее. Мы действительно не можем. Это не та работа, для которой мы здесь».

 
 
 
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Публикация от WaterBear (@waterbearnetwork)

Ранее, «Телеграф» сообщал, как на новость о потере второго ребенка Меган Маркл отреагировала королевская семья.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, WaterBear.

Автор:

Телеграф
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