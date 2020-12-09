Скачать
Среда, 09.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине
Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине
В Британии фиксируют случаи серьезной аллергии после вакцинации от коронавируса
В Британии фиксируют случаи серьезной аллергии после вакцинации от коронавируса
Зеленский объявил о возвращении украинцев из плена в Ираке: кто такие Евгений Фоменков и Александр Санпитер
Зеленский объявил о возвращении украинцев из плена в Ираке: кто такие Евгений Фоменков и Александр Санпитер
Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"
Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"

Еще одна внучка Елизаветы II ждет ребенка

Еще одна внучка Елизаветы II ждет ребенка
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В королевской семье – беби бум. Внучка Елизаветы II , дочь принцессы Анны Зара Тиндолл – беременна. Для нее и ее супруга Майка Тиндолла это третий ребенок.

Радостной новостью поделился сам счастливый отец Майк Тиндолл в своем подкасте «The Good, The Bad & The Rugby», сообщает издание The Sun.

«У меня была отличная неделя — мы получили результаты УЗИ, скоро родится третий Тиндолл. На этот раз мне нужен мальчик, у меня две девочки, я хочу мальчика» - рассказал Майк.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от HRH The Duchess of Cambridge  (@life.of.a.duchess)

В семье 41-летнего Майка и 39-летней Зары Тиндолл уже есть две дочери — шестилетняя Мия Грэйс и двухлетняя Лина Элизабет.

Отметим, что это второй ребенок, который появится в королевской семье в 2021 году. Ранее, «Телеграф» сообщал, что принцесса Евгения скоро станет мамой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Королевская семья, Елизавета II, Зара Тиндалл.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что будет запрещено во время январского локдауна в Украине: появилась инфографика
02 "Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева
03 На популярном курорте на Львовщине застрелили "криминального авторитета" (фото)
04 Трибунал для Лукашенко вполне вероятен, а вот с Путиным будет сложнее, - политолог
05 Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кремле придумали &quot;отмазку&quot;, чтобы не участвовать в &quot;нормандской&quot; встрече: в чем суть
В Кремле придумали "отмазку", чтобы не участвовать в "нормандской" встрече: в чем суть
Все ради электората: политолог объяснил, почему локдаун решили вводить с 8 января
Все ради электората: политолог объяснил, почему локдаун решили вводить с 8 января
Салонам красоты разрешили работать во время локдауна: названы условия
Салонам красоты разрешили работать во время локдауна: названы условия
Возможно, лучше 2-3 локдауна, чем год жить в &quot;адаптивном&quot; карантине - украинская певица
Возможно, лучше 2-3 локдауна, чем год жить в "адаптивном" карантине - украинская певица
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь