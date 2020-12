Еще одна внучка Елизаветы II ждет ребенка

В королевской семье – беби бум. Внучка Елизаветы II , дочь принцессы Анны Зара Тиндолл – беременна. Для нее и ее супруга Майка Тиндолла это третий ребенок.

Радостной новостью поделился сам счастливый отец Майк Тиндолл в своем подкасте «The Good, The Bad & The Rugby», сообщает издание The Sun.

«У меня была отличная неделя — мы получили результаты УЗИ, скоро родится третий Тиндолл. На этот раз мне нужен мальчик, у меня две девочки, я хочу мальчика» - рассказал Майк.

В семье 41-летнего Майка и 39-летней Зары Тиндолл уже есть две дочери — шестилетняя Мия Грэйс и двухлетняя Лина Элизабет.

Отметим, что это второй ребенок, который появится в королевской семье в 2021 году. Ранее, «Телеграф» сообщал, что принцесса Евгения скоро станет мамой.