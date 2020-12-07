Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в трехдневный королевский тур на поезде (видео)

Члены королевской семьи Великобритании готовятся к празднованию предстоящего Рождества. Так, в Виндзорском дворце установили и украсили шикарную рождественскую елку, а Меган Маркл и принц Гарри самостоятельно отправились за покупкой зеленой красавицы, - герцоги Кембриджские запланировали трехдневный тур по стране.

Отправились в путь на королевском поезде Кейт Миддлтон и принц Уильям в воскресенье, 6 декабря. Об этом сообщает BBC.

Видео момента появились на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Инстаграме.

Королевская чета встретится с персоналом дома престарелых, учителями, учениками и волонтерами, чтобы узнать о проблемах, с которыми они столкнулись во время пандемии коронавируса.

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Пресс-секретарь рассказала, что герцоги "с нетерпением ждали возможности пролить свет на ту невероятную работу, которая была проделана".

Путешествие длиной 1250 миль будет включать остановки в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Представитель Кенсингтонского дворца заявила, что тур по повышению морального духа, который завершится во вторник, даст королевской паре возможность "поделиться своей благодарностью от имени нации" всем тем, кто поддерживает свои местные общины перед рождественскими праздниками.

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Все визиты и официальные мероприятия будут проводиться в соответствии с рекомендациями британского правительства по коронавирусу.

Ранее появилась информация о том, что всего за несколько недель до Рождества королева Елизавета II потеряла своего любимого дорги. Ему было 13 лет.