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Королева оплакивает потерю: Елизавета II потеряла своего любимца

Королева оплакивает потерю: Елизавета II потеряла своего любимца
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Theroyalfamily

Ее Величество Елизавета II, которая готовится в 2021 году покинуть королевский престол, за несколько недель до Рождества потеряла своего любимца - собаку породы дорги (смесь вельш-корги и таксы) по имени Вулкан. Ему было 13 лет.

Как сообщает британское издание Daily Mail, питомец жил в королевской резиденции с 2007 года, а умер несколько недель назад в Виндзоре. Об утрате королевы стало известно только сейчас.

Источники сообщили, что потеря верного компаньона Елизаветы II стала для нее ударом, и теперь у 94-летнего монарха осталась только одна собака - дорги Кэнди.

От чего умер питомец - неизвестно.

Елизавета II и 99-летний принц-консорт Филипп намерены отказаться от празднеств и провести Рождество спокойно в Виндзорском замке.

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Напомним, что в 2020 году Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину собственной свадьбы.

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Все по теме:

Животные, Королевская семья, Елизавета II.

Автор:

Телеграф
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