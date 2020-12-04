Королева оплакивает потерю: Елизавета II потеряла своего любимца

Ее Величество Елизавета II, которая готовится в 2021 году покинуть королевский престол, за несколько недель до Рождества потеряла своего любимца - собаку породы дорги (смесь вельш-корги и таксы) по имени Вулкан. Ему было 13 лет.

Как сообщает британское издание Daily Mail, питомец жил в королевской резиденции с 2007 года, а умер несколько недель назад в Виндзоре. Об утрате королевы стало известно только сейчас.

Источники сообщили, что потеря верного компаньона Елизаветы II стала для нее ударом, и теперь у 94-летнего монарха осталась только одна собака - дорги Кэнди.

От чего умер питомец - неизвестно.

Елизавета II и 99-летний принц-консорт Филипп намерены отказаться от празднеств и провести Рождество спокойно в Виндзорском замке.

Напомним, что в 2020 году Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину собственной свадьбы.