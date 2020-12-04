Праздник по-королевски: в Виндзорском дворце установили роскошную ель к Рождеству (фото)

В Виндзорском замке, где в этом году впервые за 32 года встретит Рождество королева Елизавета II, уже тоже нарядили елку. Напомним, что несколько недель назад у Ее Величества умерла любимая собака породы дорги.

В официальном королевском аккаунте в Инстаграм было опубликовано фото елки, которую установили и уже нарядили в Георгиевском зале.

Высота великолепной норвежской ели составляет 20 футов (почти 7 метров - ред.). Дерево было привезено из Большого Виндзорского парка и украшено сотнями переливающихся лампочек и зеркальных украшений.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Также посетители Виндзорского дворца смогут полюбоваться великолепный убранством парадных покоев, которые отделяют личные покои королевы во дворце.

View this post on Instagram A post shared by The Mountbatten-Windsors Fan (@themountbattenwindsors)

Ранее повар из королевской кухни Елизаветы II поделился рецептом традиционного рождественского пудинга.