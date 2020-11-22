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Рецепт традиционного рождественского пудинга от повара из королевской кухни Елизаветы II (видео)

Рецепт традиционного рождественского пудинга от повара из королевской кухни Елизаветы II (видео)
Обновлено 20:25 Сегодня Телеграф

22 ноября, в Воскресное воскресенье, по традиции повара «размешивают» рождественскую смесь для пудинга перед началом сезона Адвента и обратного отсчета до Рождества.

В 2020 году повара из королевских кухонь Елизаветы II поделились своим рецептом традиционного рождественского пудинга. Если придерживаться рецепту, то получится два пудинга по 1 кг.

Ингредиенты:

  • 250г изюма

  • 250г смородины

  • 185 г изюма кишмиш

  • 150 г смешанной кожуры цитрусов

  • 250 г сала или вегетарианского сала

  • 250 г панировочных сухарей

  • 90 г муки

  • 12 г смешанных специй

  • 2 целых яйца

  • 180 г коричневого сахара

  • 275 мл пива

  • 40 мл темного рома

  • 40 мл бренди

Если вы не хотите добавлять алкоголь, то вы можете заменить его апельсиновым соком или холодным чаем.

Приготовление:

1. Смешиваем все «сухие» ингредиенты (изюм, смородину, сахар, муку, кожуру, сухари). И тщательно перемешиваем.

2. Добавляем яйцо и алкоголь, и снова все перемешиваем.

3. Смазываем маслом таз для пудинга и укладываем туда смесь.

4. После, накрываем смесь пергаментом, и потом тазы фольгой.

5. Ставим тазы в глубокую кастрюлю и наполняем ее водой до ¾ высоты пудингов.

6. Кастрюлю накрываем фольгой и держим на пару 6 часов, добавляю воду если нужно

7. После охлаждения, хорошо обертываем пудинги и переносим их в холодное, сухое и темное место до Рождества.

В Рождество разогрейте пудинг на водяной бане в течение 3-4 часов. Вынимайте из таза с помощью закругленного ножа. После переворачивайте на тарелку, украшайте и подавайте с соусом и сливками.

 
 
 
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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Ранее, "Телеграф" писал о рецепте от Эктора Хименес-Браво - вкуснейший тыквенный пирог в глазури.

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Рецепт, Рождество, Пудинг.

Автор:

Телеграф
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