Рецепт традиционного рождественского пудинга от повара из королевской кухни Елизаветы II (видео)

22 ноября, в Воскресное воскресенье, по традиции повара «размешивают» рождественскую смесь для пудинга перед началом сезона Адвента и обратного отсчета до Рождества.
В 2020 году повара из королевских кухонь Елизаветы II поделились своим рецептом традиционного рождественского пудинга. Если придерживаться рецепту, то получится два пудинга по 1 кг.
Ингредиенты:
250г изюма
250г смородины
185 г изюма кишмиш
150 г смешанной кожуры цитрусов
250 г сала или вегетарианского сала
250 г панировочных сухарей
90 г муки
12 г смешанных специй
2 целых яйца
180 г коричневого сахара
275 мл пива
40 мл темного рома
40 мл бренди
Если вы не хотите добавлять алкоголь, то вы можете заменить его апельсиновым соком или холодным чаем.
Приготовление:
1. Смешиваем все «сухие» ингредиенты (изюм, смородину, сахар, муку, кожуру, сухари). И тщательно перемешиваем.
2. Добавляем яйцо и алкоголь, и снова все перемешиваем.
3. Смазываем маслом таз для пудинга и укладываем туда смесь.
4. После, накрываем смесь пергаментом, и потом тазы фольгой.
5. Ставим тазы в глубокую кастрюлю и наполняем ее водой до ¾ высоты пудингов.
6. Кастрюлю накрываем фольгой и держим на пару 6 часов, добавляю воду если нужно
7. После охлаждения, хорошо обертываем пудинги и переносим их в холодное, сухое и темное место до Рождества.
В Рождество разогрейте пудинг на водяной бане в течение 3-4 часов. Вынимайте из таза с помощью закругленного ножа. После переворачивайте на тарелку, украшайте и подавайте с соусом и сливками.
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