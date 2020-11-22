Рецепт традиционного рождественского пудинга от повара из королевской кухни Елизаветы II (видео)

22 ноября, в Воскресное воскресенье, по традиции повара «размешивают» рождественскую смесь для пудинга перед началом сезона Адвента и обратного отсчета до Рождества.

В 2020 году повара из королевских кухонь Елизаветы II поделились своим рецептом традиционного рождественского пудинга. Если придерживаться рецепту, то получится два пудинга по 1 кг.

Ингредиенты:

250г изюма

250г смородины

185 г изюма кишмиш

150 г смешанной кожуры цитрусов

250 г сала или вегетарианского сала

250 г панировочных сухарей

90 г муки

12 г смешанных специй

2 целых яйца

180 г коричневого сахара

275 мл пива

40 мл темного рома

40 мл бренди

Если вы не хотите добавлять алкоголь, то вы можете заменить его апельсиновым соком или холодным чаем.

Приготовление:

1. Смешиваем все «сухие» ингредиенты (изюм, смородину, сахар, муку, кожуру, сухари). И тщательно перемешиваем.

2. Добавляем яйцо и алкоголь, и снова все перемешиваем.

3. Смазываем маслом таз для пудинга и укладываем туда смесь.

4. После, накрываем смесь пергаментом, и потом тазы фольгой.

5. Ставим тазы в глубокую кастрюлю и наполняем ее водой до ¾ высоты пудингов.

6. Кастрюлю накрываем фольгой и держим на пару 6 часов, добавляю воду если нужно

7. После охлаждения, хорошо обертываем пудинги и переносим их в холодное, сухое и темное место до Рождества.

В Рождество разогрейте пудинг на водяной бане в течение 3-4 часов. Вынимайте из таза с помощью закругленного ножа. После переворачивайте на тарелку, украшайте и подавайте с соусом и сливками.

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