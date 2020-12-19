Принцу Гарри предсказали скорое возвращение в Великобританию без Меган Маркл

Аспарамансер (гадалка по спарже) Джемайма Пакингтон, что в 2021 году принц Гарри вернется на родину в Вееликобританию, однако сделает это самостоятельно, без супруги Меган Маркл.

Об этом Пакингтон рассказала в видео, которое сняла специально для Daily Star, в котором она сделала свои прогнозы на 2021 год относительно королевской семьи.

Гадалка подбрасывает овощи в воздух и интерпретирует то, что видит на столе. Раскидывая спаржу на королевскую чету, Джемайма отметила, что видит только принца Гарри, а Меган нет. Это навело ее на то, что принц Гарри вернется на родину сам. Однако будет ли эта ситуация временной или постоянной — гадалка не смогла ответить.

Также, Джемайма отметила, что герцог и герцогиня Сассекские становятся богатыми. Также уточнила, что пара считает США своим домом, поэтому их роль в Великобритании «будет минимальной».

Стоит отметить, что предсказания Джемаймы Пакингтон не раз были правильными. К примеру, она предсказала Брексит, отставку премьер-министра Терезы Мэй и выкидыш у Меган Маркл.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт со стримминговым сервисом Spotify.