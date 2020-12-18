По примеру Кейт Миддлтон: принц Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку

Принц Чарльз последовал примеру сына и невестки, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые представили открытку на Рождество, и вместе со своей супругой герцогиней Корноульской Камиллой показали свой рождественский снимок.

Фотография опубликована на официальной странице Клэренс-хауза в Инстаграме.

На снимке принц Чарльз и Камилла разместилась на лавочке среди различных цветов в саду. Снимок сделан возле поместья супругов в Шотландии, в Биргколли.

«Вот официальная рождественская открытка этого года от принца Уэльского и герцогини Корнуольской» - гласит подпись под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

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