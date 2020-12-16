Как сделать рождественский дверной венок: идея декораторов Елизаветы II (видео)

Рождество и Новый год-2021 уже не за горами. Многие украинцы начали готовиться к праздникам, наряжать елки, покупать или делать своими руками интересные подарки своим близким.
Недавно Букингемский дворец продемонстрировал, как в Виндзорском замке установили и принарядили зеленую красавицу, а теперь цветочники британской королевской семьи с радостью поделились своим методом создания традиционного рождественского дверного венка.
"Рождественские елки были завезены в Великобританию в конце 18 века королевой Шарлоттой, супругой Георга III. Но это не единственный способ привнести нотку природы в рождественские украшения вашего дома", - отметили представители королевского дома.
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Для изготовления собственного венка вам понадобятся:
Медное кольцо в виде венка;
Мох;
Ножницы;
Катушка с проволокой;
Длинная толстая зелёная проволока для флористов;
Листва (сосна, падуб, плющ);
Ломтики сушеных фруктов;
Палочки корицы;
Сушеные сосновые шишки и головки лотоса;
Новогодняя лента;
Веревка для подвешивания.
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