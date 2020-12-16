Как сделать рождественский дверной венок: идея декораторов Елизаветы II (видео)

Рождество и Новый год-2021 уже не за горами. Многие украинцы начали готовиться к праздникам, наряжать елки, покупать или делать своими руками интересные подарки своим близким.

Недавно Букингемский дворец продемонстрировал, как в Виндзорском замке установили и принарядили зеленую красавицу, а теперь цветочники британской королевской семьи с радостью поделились своим методом создания традиционного рождественского дверного венка.

"Рождественские елки были завезены в Великобританию в конце 18 века королевой Шарлоттой, супругой Георга III. Но это не единственный способ привнести нотку природы в рождественские украшения вашего дома", - отметили представители королевского дома.

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Для изготовления собственного венка вам понадобятся:

Медное кольцо в виде венка;

Мох;

Ножницы;

Катушка с проволокой;

Длинная толстая зелёная проволока для флористов;

Листва (сосна, падуб, плющ);

Ломтики сушеных фруктов;

Палочки корицы;

Сушеные сосновые шишки и головки лотоса;

Новогодняя лента;

Веревка для подвешивания.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

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