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Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения

Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 9 января, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, отпразднует свое 39-летие скромным торжеством.

По словам друзей, которые поделились деталями с Vanity Fair, Кейт проведет выходные с мужем и детьми, чтобы отметить этот особый день, но, поскольку Соединенное Королевство соблюдает локдаун, она не сможет увидеть своих родителей Кэрол и Майкла Миддлтонов.

Один из друзей сказал: "Кэтрин не из тех, кто любит суеты и большие вечеринки - быть с Уильямом и детьми - ее любимый способ провести день рождения". А вот тихие посиделки за праздничным чаем и домашним пирогом станут для Кейт идеальным способом отпраздновать день рождения.

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Подарки и письма ко дню рождения были перенаправлены в Анмер Холл, где герцоги Кембриджские жили с начала рождественских каникул. Говорят, что Уильям приготовил ряд сюрпризов, включая семейные видеозвонки. Кейт обычно проводит свой день рождения в Анмере и часто с родителями, но из-за роста числа случаев коронавируса в Великобритании она не увидит их в этом году на своем празднике.

Анмер Холл

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"Спасибо за добрые пожелания в день рождения герцогини. В последние месяцы дни рождения были совсем другими, и мы по-прежнему думаем о тех, кто работает на передовой в это чрезвычайно сложное время", - написано в новом посте герцогов Кембриджских в Инстаграме.

В свою очередь, на странице Елизаветы II появился пост с поздравлением Кейт с днем рождения.

 
 
 
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В то время как члены королевской семьи провели большую часть прошлого года в изоляции, Кембриджы были очень заняты. Супруги  закончили 2020 год поездкой по стране на борту королевского поезда, чтобы поблагодарить людей за их службу во время пандемии.

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Кейт Миддлтон, День рождения, Королевская семья.

Автор:

Телеграф
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