Случается всякое: принц Гарри и Меган Маркл снова вызвали возмущение среди родственников

На днях на британском телеканале вышел документальный фильм о международном турне принца Гарри и Меган Маркл, где они дали откровенное интервью журналистам. Такое общение с прессой вызвало немалое возмущение среди представителей Кенсингтонского дворца.

Как известно, герцоги решили поделиться с общественностью частной информацию во время их турне. В частности, в документальном фильме "Гарри и Меган: Африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) представители королевской семьи признались, насколько сложно им жить под избыточным контролем журналистов, а также поделились деталями взаимоотношений с родственниками. Такая откровенность ошеломила Кенсингтонский дворец, рассказали инсайдеры E News.

В королевской семье общепринято общаться с журналистами исключительно через спикеров. Британские герцоги не разглашают деталей личной жизни, а частично делятся ими во время встреч с общественностью. Поэтому интервью принца Гарри и Меган Маркл вызвало возмущение у их родственников, которые не понимают цели таких действий.

"В королевской семье не понимают, чего именно принц Гарри и Меган Маркл хотят добиться, так как обычно члены королевской семьи не говорят настолько подробно о личном. Будет справедливо сказать, что королевская семья глубоко обеспокоена и возмущена тем, в каком направлении все идет", – рассказал инсайдер.

Не поддержал в этом Гарри и его брат принц Уильям. По словам инсайдеров, герцог Кембриджский не сдерживал обеспокоенности от увиденного и был разочарован от фрагмента, где его брат комментирует новости о конфликтах в семье. Перед камерой Гарри отметил, что он видится редко с братом и идет различными путями с ним. Откровение расстроило принца Уильяма.

"Неизбежно случается всякое. Но мы братья и всегда будем братьями. Конечно, сейчас у нас разные пути. Но я всегда буду рядом с ним и знаю, что он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как прежде, потому что оба очень заняты", – отметил в фильме Гарри.

Ранее инсайдеры рассказывали, что вражда между британскими принцами началась, когда Гарри сделал Меган Маркл предложение. Его брат назвал это решение поспешным, поскольку сам перед женитьбой встречался с Кейт долгих 8 лет. Поэтому советы Уильяма не торопиться с церемонией Гарри воспринял враждебно.

'As brothers you have good days, you have bad days'

Prince Harry says the 'majority of stuff' written about his relationship with his brother William is 'created out of nothing' and adds: 'I love him dearly' #HarryAndMeghan https://t.co/GWs5KfuovM pic.twitter.com/bW7GVALZR6

— (@itvnews) 20 октября 2019 г.