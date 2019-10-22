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Случается всякое: принц Гарри и Меган Маркл снова вызвали возмущение среди родственников

Случается всякое: принц Гарри и Меган Маркл снова вызвали возмущение среди родственников
16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские еще от королевской свадьбы попадают в скандальне новости.

На днях на британском телеканале вышел документальный фильм о международном турне принца Гарри и Меган Маркл, где они дали откровенное интервью журналистам. Такое общение с прессой вызвало немалое возмущение среди представителей Кенсингтонского дворца.

Как известно, герцоги решили поделиться с общественностью частной информацию во время их турне. В частности, в документальном фильме "Гарри и Меган: Африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) представители королевской семьи признались, насколько сложно им жить под избыточным контролем журналистов, а также поделились деталями взаимоотношений с родственниками. Такая откровенность ошеломила Кенсингтонский дворец, рассказали инсайдеры E News.

В королевской семье общепринято общаться с журналистами исключительно через спикеров. Британские герцоги не разглашают деталей личной жизни, а частично делятся ими во время встреч с общественностью. Поэтому интервью принца Гарри и Меган Маркл вызвало возмущение у их родственников, которые не понимают цели таких действий.

"В королевской семье не понимают, чего именно принц Гарри и Меган Маркл хотят добиться, так как обычно члены королевской семьи не говорят настолько подробно о личном. Будет справедливо сказать, что королевская семья глубоко обеспокоена и возмущена тем, в каком направлении все идет", – рассказал инсайдер.

Не поддержал в этом Гарри и его брат принц Уильям. По словам инсайдеров, герцог Кембриджский не сдерживал обеспокоенности от увиденного и был разочарован от фрагмента, где его брат комментирует новости о конфликтах в семье. Перед камерой Гарри отметил, что он видится редко с братом и идет различными путями с ним. Откровение расстроило принца Уильяма.

"Неизбежно случается всякое. Но мы братья и всегда будем братьями. Конечно, сейчас у нас разные пути. Но я всегда буду рядом с ним и знаю, что он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как прежде, потому что оба очень заняты", – отметил в фильме Гарри.

Ранее инсайдеры рассказывали, что вражда между британскими принцами началась, когда Гарри сделал Меган Маркл предложение. Его брат назвал это решение поспешным, поскольку сам перед женитьбой встречался с Кейт долгих 8 лет. Поэтому советы Уильяма не торопиться с церемонией Гарри воспринял враждебно.

Принц Гарри впервые прокомментировал слухи о ссоре с принцем Уильямом

А вот по отношению к СМИ, то оба британских принца имеют особую неприязнь. Все потому, что в 1997 году их мама принцесса Диана умерла во время преследования репортеров ее машины. Поэтому принцы Уильям и Гарри часто избегают общения с журналистами, передавая официальную информацию через пресс-секретарей. Однако, герцог Кембриджский несколько сдержаннее обращается с представителями СМИ.

"Он всегда все делает очень обдуманно и взвешенно, не устраивает по этому поводу психодрамы", – отметил инсайдер.

В то же время принц Гарри объявил прессе своеобразную "войну". Герцог подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. Он обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям. Букингемский дворец подтвердил информацию о предстоящей судебной тяжбе, скрывая детали дела. Инсайдеры же утверждают, что ни королева Елизавета II, ни ее представители не поддерживают такого решения принца Гарри.

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