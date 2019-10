Принц Гарри впервые прокомментировал слухи о ссоре с принцем Уильямом

Слухи о недоразумении между королевскими семьями герцогов Сассекских и Кембриджских ходят по сети уже больше года. Первым из представителей монаршей семьи решился прокомментировать ситуацию принц Гарри, ведь, как пишут западные СМИ, именно из-за его жены Меган Маркл у них начались конфликты с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Вокруг семей герцогов Кебриджских и Сассекских ходят неоднозначные комментарии, касающиеся их дружбы и сотрудничества, как королевских представителей. Ведь вскоре после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл заявили, что переедут из Кенсингтонского дворца, позже отделились от принца Уильяма и Кейт Миддлтон в социальных сетях, а затем герцоги Кембриджские отделили своих родственников от королевского фонда.

Конечно, такие жесты не могли не спровоцировать еще более сплетен вокруг их отношений, или, как пишут СМИ, вражды.

'I really tried to adopt this British sensibility of a stiff upper lip'

The Duchess of Sussex admits she's tried a coping mechanism to manage the pressures that come with marrying Prince Harry #HarryAndMeghan https://t.co/GWs5KfuovM pic.twitter.com/XctGTpk94l

— ITV News (@itvnews) October 20, 2019