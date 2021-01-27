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"Нет слов, чтобы описать это": Кейт Миддлтон пообщалась с людьми, пережившими Холокост (фото, видео)

"Нет слов, чтобы описать это": Кейт Миддлтон пообщалась с людьми, пережившими Холокост (фото, видео)
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская, урожденная Кейт Миддлтон, семья которой недавно потеряла личного секретаря, провела эмоциональную видеовстречу с людьми, которым в детстве пришлось пережить Холокост - 31-летним Зиги Шиппером и 90-летним Манфредом Голдбергом.

Как сообщает Hellomagazine, Кейт посвятила эту встречу ко Дню памяти жертв Холокоста, отмечаемый во всем мире 27 января.

Трио подчеркнуло важность информирования молодых людей о преследовании шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей со стороны нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Кейт Миддлтон общается с людьми, пережившими Холокост

"Все, что нужно для триумфа зла - это молчание хороших людей", - сказали в беседе Зиги и Манфред.

Еще детьми Зиги и Манфред проводили время в гетто, а также в ряде трудовых и концентрационных лагерей, в том числе в Штуттгофе под Данцигом (ныне Гданьск), где они впервые встретились в 1944 году. Штуттгоф был первым лагерем (1939) за пределами Германии и был одним из последних лагерей, освобожденных в мае 1945 года.

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Отмечается, что Кейт впервые встретила Зиги и Манфреда во время визита в концлагерь Штуттгоф под Гданьском во время своего турне по Польше с принцем Уильямом в 2017 году.

Герцогиня, Зиги и Манфред также поговорили с двумя студентами, которые стали послами HET (Образовательный фонд Холокоста) - Фарах Али и Максвеллом Хорнером.

Кейт Миддлтон общается с людьми, пережившими Холокост

Максвелл сказал присутствующим, что его вдохновили как визит в дом Анны Франк в Амстердаме, так и визит в Освенцим: "С самого раннего возраста у меня всегда была сильная страсть к правам человека и несправедливости. Я ухватился за эту возможностьЯ считаю, что Холокост - средоточие несправедливости. Это была величайшая несправедливость в истории. Если мы изучим Холокост, мы сможем повлиять на то, чтобы это не повторилось снова, убедиться, что мы распознали признаки, ведущие к геноциду".

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На вопрос герцогини, что чувствовала Фарах, слушая рассказы мужчин, переживших Холокост, девушка сказала: "Нет слов, чтобы описать это".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кейт Миддлтон провела видеоконференция с медсестрами, который неустанно работают в медучреждениях во время пандемии коронавируса.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 307

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Холокост, Кейт Миддлтон, Королевская семья, День памяти жертв Холокоста, Герцоги Кембриджские.
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