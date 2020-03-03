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Ватикан открыл секретные архивы по Холокосту

Ватикан открыл секретные архивы по Холокосту
11:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Wikipedia

Новости мира:В 1939-58 годах на Святом престоле находился Пий XII, которого иногда называют "папой Гитлера".

Ватикан 2 марта публично открыл свои архивы времен Второй мировой войны. До этого времени их держали в тайне из-за подозрения, что тогдашний Папа Пий XII закрывал глаза на ужасы Холокоста и сотрудничал с нацистами.

Папа Пий XII, которого иногда называют "папой Гитлера", находился на Святом престоле в период с 1939 по 1958 годы. Некоторые историки утверждают, что понтифик знал о массовых убийствах евреев нацистами, но ничего не делал. Об этом сообщает BBC.

В то же время, Ватикан настаивает, что Пий XII активно помогал спасать евреев, но делал это тайно.

По словам главы Ватиканского секретного архива епископа Серджио Пагано, документы, раскрывающие период Второй мировой войны, насчитывают миллионы страниц и отсортированы по тематическому принципу в 121 раздел.

Сотрудники архива рассказали, что все места в помещении, предназначенном для изучения документов, забронированы исследователями из разных стран до конца 2020 года.

Что известно о папе Пии XII

Он является одной из самых противоречивых фигур в новейшей истории католической церкви. Если предположения ученых о его молчаливом попустительстве истребления евреев правдивы, это может еще больше пошатнуть репутацию церкви, которая в последнее время попадала в скандалы, в частности, связанные с педофилией.

В прошлом году нынешний Папа Франциск принял решение рассекретить архивы, заявив, что церковь не боится истории. По его словам, понтификат Пия XII пришелся на очень сложное время, когда приходилось принимать болезненные решения, основанные на общечеловеческой и христианской морали, которые могут показаться не вполне прозрачными.

До интронизации Папу Пия XII звали Эудженио Пачелли. В 1920-х годах он в сане кардинала был назначен апостольским нунцием (церковно-дипломатический пост) в Германии. На его глазах к власти в стране пришли нацисты.

По словам исследователей, в архивах Ордена Иезуитов есть несколько документов, в которых Пия XII информируют о существовании концлагерей. Однако ответа Папы на эти сообщения не было.

Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества

В 2009 году Папа Бенедикт XVI принял предложение Конгрегации по канонизации святых о присвоении Пию XII титула достопочтенного. Обычно это первый шаг в обряде зачисления к лику святых. Вместе с тем, в отношении Пия XII этот обряд был прекращен из-за его противоречивой роли во время Второй мировой войны.

Что такое Холокост

В общем под Холокостом понимается систематическое преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией на протяжении 1933-1945 годов. 31 июля 1941 года президент Рейхстага и ближайший соратник Гитлера Герман Геринг подписал приказ о назначении Рейнхарда Гейдриха ответственным за "окончательное решение еврейского вопроса". В 1933-1945 годах нацисты построили около 5 тысяч концентрационных лагерей в Германии и в оккупированной ими Европе.

Жертвами Холокоста считаются 6 миллионов евреев в Европе, среди которых вместе с 4,5 миллионами взрослых были уничтожены 1,5 миллиона детей. Именно такое количество указано в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако это количество является условным, так как полного поименного списка жертв этой трагедии нет.

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Холокост, Ватикан, Вторая мировая война, Гитлер.
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