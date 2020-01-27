Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества

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75 лет назад советскими войсками был освобожден Аушвиц-Биркенау - концлагерь, занимавший центральное место в нацистской политике массового уничтожения евреев

Немецкий публицист и социолог еврейского происхождения Ойген Когон как-то заметил: "Те, кто не побывал в аду, не желают ничего о нем знать. Все стремятся в рай...". Почему же тогда рай для человечества пока недостижим, а ад время от времени повторяется? Шесть лет Когон был узником нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд и лишь чудом избежал смерти, поэтому эти слова были сказаны тем, кто имел на них право.

Про ад на земле - стоит все же кое-что знать, чтобы он не повторился в будущем.

Концлагеря в нацистской Германии. Как все начиналось

Как хорошо известно, концлагеря придумали русские большевики, но нацисты довели эту преступную практику до по-немецки "образцовой" организации. Недаром, как недавно открылось из архивных источников, одним из трофеев, вывезенных в СССР - было оборудование нацистских концлагерей - бараки, нары, кухни, душевые...

Всего за период существования Третьего рейха было создано 27 крупных и более 1100 малых лагерей. Эти цифры не менялись: одни лагеря исчезали, зато появлялись новые. Через них в период с 1933 по 1945 год прошли примерно 2,3 миллиона мужчин, женщин, детей. Большинство из них - более 1,7 миллиона погибли.

Шесть лагерей были именно лагерями смерти: Белжец, Собибор, Треблинка, Освенцим, Хелмно, Майданек. До начала Второй мировой нацистские лагеря были скорее средствами управляемого террора, чем машиной хорошо организованного массового убийства людей. Постепенно, по мере захвата нацистами новых территорий, лагеря распространялись на территорию всей Европы. Нацистский концентрационный лагерь был даже на английском островки Олдерни в водах пролива Ла-Манш.

Первым немецким концентрационным лагерем стал Дахау

Первым немецким концентрационным лагерем стал Дахау (1933). Туда отправляли поначалу коммунистов - политических оппонентов национал-социалистов. Вскоре к ним присоединили и других "аутсайдеров" - социальных и расовых. Это был образцовый концлагерь. Аккуратные фабричные здания (бараки появятся позже), аккуратно застеленные кровати, безупречная чистота. Охранники-полицейские разговаривали с заключенными, иногда делились сигаретами. На ужин давали свежий хлеб с колбасой и сладкий крепкий черный чай. Один из заключенных писал жене: "У меня все в порядке. Нас хорошо кормят и хорошо обращаются...". А еще он надеялся, что скоро его выпустят, ведь все это похоже на какое-то досадное недоразумение, абсурд, не укладывающийся в голове. Но через несколько недель его убили. Полицейскую охрану сменили эсэсовцы, которые взяли на себя охранные функции.

С весны 1933-го по весну 1945 года в Дахау погибло 40 тысяч заключенных, и он просуществовал все 12 лет нацистского режима. Из этого лагеря было крайне трудно сбежать, за всю историю Дахау это удалось сделать только одному человеку - Гансу Баймлеру, мюнхенскому коммунисту. В Дахау он попал в апреле 1933 года. Баймлера сначала хотели казнить, но потом решили, что целесообразнее будет довести его до самоубийства. Подобная практика в начале была весьма распространенной - после пыток заключенным "помогали" засунуть голову в петлю, порезать вены, или еще что-то подобное. Лагеря тогда были еще юридически подотчетными, об убийствах могли узнать журналисты, дело - получить огласку, поэтому нацистам удобнее было маскировать убийства под самоубийства. Баймлеру же удалось бежать. Он скрывался сначала в Берлине, затем перебрался в Чехословакию, а оттуда - в СССР. Из Чехословакии Баймлер прислал в Дахау веселую поздравительную открытку, в которой, в частности, предложил эсэсовцам "поцеловать его в задницу". Уже в середине 1933 года в Советском Союзе были изданы (на немецком языке) воспоминания Баймлера о пребывании в концлагере и обо всех ужасах, через которые ему пришлось пройти. Потом брошюру издали в Лондоне, также она печаталась в Швейцарии, тайно распространялась и в самой Германии. В большой политической игре, в частности в битве пропаганд, это было на пользу СССР, ведь о своих лагеря Сталин предпочитал молчать. Нацисты же немедленно выступали с опровержением, называя свидетельство мюнхенского коммуниста "отвратительными лживыми страшилками" с целью оклеветать Германию.

Ганс Баймлер участвовал в гражданской войне в Испании, где и погиб в декабре 1936 года. Проживи он на 2-3 лет больше, скорее всего, закончил бы жизнь в советском аналоге гестапо: ему бы и книгу о концлагере припомнили бы. Ведь в августе 1939 года коммунистический и нацистский Мордор подружились - ненадолго, но горячо - успев развязать Вторую мировую войну.

Еврейский вопрос в Третьем рейхе

"Не хотел бы я быть евреем в Германии", - резюмировал Герман Геринг 12 ноября 1938 года на специальной встрече главных нацистских руководителей, которая состояалсь всего через несколько часов после общегерманского еврейского погрома, известного как "Хрустальная ночь".

Мюнхенская синагога - одна из около 1500 разрушенных или поврежденных 9-10 ноября 1935 года

Утверждать, что у нацистов сразу же после прихода к власти были официально составлены планы уничтожения всех евреев, нельзя. Да, в стране существовал антисемитизм, но не критично высокий - в других европейских странах, в частности в соседней Австрии, он был значительно выше - и, в отличие бытового антисемитизма, присущего, скажем, Польши, он носил ярко выраженный идеологический и националистический характер. Именно Австрия была главным "экспортером" политического антисемитизма в Германии. Сам Адольф Гитлер был австриец. То же можно сказать и о соответствующих нацистских кадрах - например, начальник Главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтербруннер был ярым антисемитом во "втором поколении". Он, так же как и его отец, был дипломированным юристом - то есть это был антисемитизм университетского толка, антисемитизм образованных людей, возникший в Европе в начале ХХ века, как ответ на существенный приток в учебные заведения Европы студентов-евреев - жаждущих знаний, чрезвычайно активных и амбициозных...

Гитлер еще в 1919 году мечтал "избавиться от всех коммунистов и евреев", но это были только мечты. Но постепенно антисемитский маховик начал раскручиваться. Огромную роль в этом играла пропаганда. Начиналось все с антисемитской риторики заброшенной через нацистские СМИ. Муссировалась мысль о "засилье евреев", а также о том, что "евреи контролируют все мировые финансы" и "паразитируют на труде немецкого народа". Подобные сообщения были, мягко говоря, ложными. На самом деле, в 1930-х годах евреи составляли лишь 0,76% населения Германии, а среди немецких банкиров и биржевых брокеров судьба "еврейского финансового капитала" составляла 2%. И это только один пример. А потом от лозунгов нацисты перешли к законодательству.

По словам Рауля Хильберга, одного из первых исследователей Холокоста, "когда в первые дни 1933 года первый гражданский служащий написал первое определение "неарийцев", которое впоследствии получило форму указа, судьба европейского еврейства была решена". Нюрнбергские законы в 1935 году превратили евреев во второсортных граждан. Вне закона оказались браки "арийцев" с евреями. Вводились запреты на использование телефонов, поездов, труд и юридическую защиту, на посещение определенных мест и многих форм общения с арийцами. Антисемитская политика сфокусировалась в школах, судах, рабочих местах, на улицах. Почти половина из 500 тысяч немецких евреев покинули родину еще до войны. Возвращение в рейх с 1935 года каралось пожизненным заключением в концентрационный лагерь. Впрочем, до 1938 года в лагеря попадали мало евреев. В лагерях СС их насчитывалось не более нескольких десятков, и даже в Заксенхаузе, к началу 1937 года находилось около 50 человек.

Еще в 1939-1940 годах разрабатывались планы депортации еврейского населения в Палестину и на Мадагаскар. К 1941 году репрессии ограничивались принудительной эмиграцией с переходом в "дикие" депортации. Но все изменила война. Политика нацистов в отношении евреев стала быстро мутировать от сегрегации и концентрации евреев в гетто на восточных территориях до политики Холокоста - беспрецедентного в истории человечества массового организованного убийства людей.

Аушвиц: "Если убивать по 100 человек в день, понадобится около 200 лет"

Комплекс концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау, находившийся рядом с польским городком Освенцим, называли "столицей Холокоста" и "фабрикой смерти". Он стал своеобразным сочетанием лагеря труда и смерти, где тысячи людей были уничтожены или с помощью непосильного рабского труда, или непосредственно в газовых камерах. Всего в ходе войны погибло примерно 6 миллионов евреев. 1,1 миллиона из них - именно в Аушвице - больше, чем где-либо. "Если убивать по 100 человек в день, понадобится около 200 лет", - грустно констатировал один из исследователей Холокоста.

Сначала людей убивали в расстрельных рвах Восточной Европы, в гетто, в других лагерях, например таких как Треблинка. Еще весной 1942 года Аушвиц находился на периферии Холокоста. Путь к массовому геноциду состоял из нескольких этапов, которые были пройдены очень быстро - почти мгновенно.

Обреченных свозили со всей Европы целыми поездами

С мая 1942 года нацисты начали направлять в Аушвиц обреченных по железной дороге - целыми поездами со всей Европы: Венгрии, Польши, Франции, Нидерландов, Греции, Чехии, Бельгии, Германии, Австрии, Хорватии, Италии, Норвегии. Этот лагерь функционировал дольше других. В конце весны 1944 года, когда другие лагеря были закрыты, Аушвиц только подходил к своему смертоносному пику. К освобождению большинство его инфраструктуры уцелело в отличие от Бельзена (Белжец), Собибора и Треблинки, где следы геноцида тщательно скрыли. Нечеловеческие условия существования, голод, физическое насилие со стороны охранников и самих заключенных, рабский труд - все это было буднями концлагеря.

И по сей день поражает убийственный утилитаризм эсэсовских управленцев: все должно использоваться на благо рейха. Все имущество, отобранное у обреченных на смерть евреев сортировался, учитывалось и хранилось на складах (в Аушвице они назывались "Канадой"). Золотыми часами, авторучками и портсигарами убитых людей награждали немецких солдат. Раненые эсэсовцы с нетерпением ждали новогодние подарки от начальства, и оно "радовало" подчиненных снятыми с убитых ценностями. Поговаривали, что жена раппортфюрера Герхарда Палича, чей дом стоял в 500 метрах от главного лагеря Аушвица, и которая умерла от сыпного тифа осенью 1942 года, заразилась после того, как примерила украденное со складов завшивленное вечернее платье... К началу февраля 1943 года Аушвиц и Майданек отправили 211 железнодорожных вагонов различного добра. В частности, в них было 132 тысяч мужских рубашек, 119 тысяч женских платьев и 15 тысяч детских пальто. Одежда доставалась этническим немцам, заселенным в дома убитых евреев на территории Польши. Золото и другие драгоценные металлы шли на переплавку. В 1942 году запас золота в СС вырос настолько, что главное Административно-хозяйственное управление СС (заметьте абсолютно безликое название, но именно это управление непосредственно занималось уничтожением европейских евреев) решило поместить его в Рейхсбанк.

Кольца убитых

В первые годы войны золото зубных коронок и протезов убитых использовалось для изготовления пломб эсэсовским охранникам и членам их семей. Использовали даже волосы убитых. Его собирали, сушили, укладывали, а потом им набивали мебель. Хотя большой прибыли это не приносило: 730 килограммов волос, сбритых с голов заключенных Майданека в период с 1942 по 1944 год принесли 365 рейхсмарок. Один золотой портсигар стоил гораздо дороже. Нацисты использовали и пепел жертв Аушвица - им удобряли местные поля, а зимой посыпали скользкие дороги. Это было полное, абсолютное уничтожение человека - по обе, причем, стороны. Евреев - физическое, немцев - человеческое.

Убийцы: "Отклонений не наблюдается, это вполне адекватные люди, таких можно найти в любой стране мира" - свидетельство психиатра

Это было "открытие" цивилизационного порядка: если до Холокоста современность отождествлялась с просвещением и прогрессом, то после него - стало понятно, что это иллюзия. То есть, Холокост не был ни "извращением", ни аномалией цивилизации - он был своеобразным "вторым ее лицом", которое до поры просто не имело возможности проявиться. То же относится и к нацистским преступникам. 72% всех судимых за военные преступления после 1945 года, были людьми семейными и имели за свою "службу" очень положительные характеристики. Подавляющее большинство нацистов просеялись бы через сито психиатрии. Например, первый комендант Аушвица был образцовым семьянином, любящим и заботливым отцом троих детей. Эсэсовцы влюблялись, слушали музыку, танцевали, собирали грибы, делали карьеры, гордились достижениями, устраивали вечеринки, ездили на отдых в Альпы... Один из судебных психиатров на Нюрнбергском процессе констатировал: "Отклонений не наблюдается, это вполне адекватные люди, таких можно найти в любой стране мира". Можно сказать, что на сегодня вопрос вины и ответственности - это вопрос прошлого (большинство стран, хотя и с муками, все же переступили эту ступень), зато чрезвычайно актуальным становится анализ причин Холокоста, - исследование механизмов того, как одни "добрые люди" просмотрели приход к власти других "добрых людей", а затем позволили им действовать так, как те считали нужным - то есть, убивать миллионы других "добрых людей".

Персонал концлагеря в "нерабочее время"

В Холокосте была задействована огромное количество участников. И подавляющее большинство из них никогда не сталкивалась с необходимостью делать нравственный выбор или идти на какие компромиссы с совестью: "...большинство тех, кто участвовал в геноциде, не стреляли в еврейских детей и не пускали газ в газовые камер ... Большинство бюрократов строчили служебные записки, делали фотокопии, говорили по телефону и участвовали в конференциях. Они могли уничтожить всех людей, просто сидя за своим столом" (Рауль Хильберг).

"Ничего страшного во лжи нет. Особенно, если врет победитель", - заявил в начале войны Гитлер. Можно сказать, что нацисты многое применили впервые. Например, чрезвычайно интересными были отношения нацистов и Международного Красного Креста. Представителям этой организации нацистские руководители годами пытались доказать, что концлагеря, в которых душили газом, а затем сжигали в крематориях миллионы людей - это только "трудовые лагеря с примерным порядком, которые имеют целью просветительскую миссию", и ничего более; что факты о пытках, медицинские опыты над узниками и массовые убийства - это "вражеская пропаганда". В конце 1942 года, когда геноцид шел полным ходом, Гиммлер позволил узникам лагерей снова получать от родственников продуктовые посылки. Правда, не всем, но оцените сам жест... Колонны евреев, которые после так называемой селекции направляли в газовые камеры, сопровождала машина Красного креста, в которой обычно ехал лагерный врач, и он после мученической смерти несчастных должен был засвидетельствовать ее документально. Иногда тех, кто просто не имел физических сил идти - подвозили до крематория. Вывозя огромные партии людей из гетто, нацисты обещали, что везут их в лучшие края, но сначала надо будет посетить баню. И измученные растерянные люди верили, ведь сами газовые камеры напоминали душевые: стерильная чистота, кафель, лавки, сливы... Во время первых депортаций из польских гетто в лагеря смерти нацисты даже сгоняли на железнодорожные вокзалы массовки с букетами цветов, транспарантами и оркестром. Впрочем, довольно быстро отказались от подобного шоу, поняв, что это привлекает еще больше внимания.

Ученые обращают внимание на еще один аспект Холокоста: сопротивление (кроме спорадических случаев) был чрезвычайно низким. Почему? Во-первых, нацисты узаконили насилие - это не была стихийная резня - основой для массовых расстрелов, для уничтожения "Циклон-Б" служили официальные приказы, никакая "самодеятельность" не только не приветствовалась, но и наказывалась. Во-вторых, все действия максимально рутинизировались - убийства велись по разработанным четким бюрократическим правилам, а в-третьих - жертвы дегуманизировались. Человеческая природа жертвы становилась невидимой, ведь юридически выведя евреев за пределы немецкой нации и государства, за пределы того, что социологи называют "мир обязательств" (Хелен Фейн), они становились париями - никем. К тому же, нацистское руководство достаточно быстро понятно, что лозунг "Германия без евреев" слишком эгоцентричный и отпугивает другие нации. Поэтому появился другой, более объемный: "Европа без евреев". Таким образом идея исключения из немецкой нации была заменена на идею полной дегуманизации, а соучастницей немецких национал-социалистов становилась практически вся Европа.