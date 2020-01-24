Скачать
Пятница, 24.01.2020
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста
Сегодня в Украине День внешней разведки
Сегодня в Украине День внешней разведки
Редкач перед боем встретился лицом к лицу с Гарсией (Видео)
Редкач перед боем встретился лицом к лицу с Гарсией (Видео)
Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства
Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства

Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста

Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста
14:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему несколько историй об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны, и о своей собственной семье, пострадавшей от Холокоста.

"У меня есть несколько важных историй, которые я хотел бы вам рассказать. Три истории о Холокосте, о Второй мировой войне, и хотел бы оставить их вам на память", - сказал Зеленский перед началом встречи с Нетаньяху в пятницу в Иерусалиме.

Первая история была о крымской татарке Саиде Арифова, которая спасла 88 евреев во время нацистской оккупации Украины. "Они - не евреи. Они – караимы". Такие показания под угрозой расстрела она дала эсэсовцам о соседке Воле Поляковой и ее отце Мордехае Зенгине. Семью Моисея Ховайло, его жену и маленького ребенка, она спрятала в селе, недалеко от Бахчисарая. Она – заведующая детским садом, в оккупированном нацистами Крыму, скрыла национальность своих воспитанников. Выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила их крымскотатарскому языку и обычаям, получала фальшивые документы и медицинские справки. Она – муссульманка по вероисповеданию. Она спасла 88 евреев, и звали ее Саиде Арифова", - рассказал Зеленский.

Зеленский обсудил "политический диалог" с президентом Израиля

Вторую историю президент Украины рассказал израильскому премьеру о священнике греко-католической церкви Омеляне Ковче: "Его тюремный номер - 2399. Он, как и остальные узники концлагеря, содержался в ужасных условиях. В 14-м бараке 3-го поля жили до 700 заключенных. Он отказался от досрочного освобождения. "Если не буду здесь, кто поможет этим людям перейти все страдания? Они пойдут в вечность со своими грехами, в глубоком унынии, сопровождающем их в ад...". Он написал об этом в письме к своим шестерым детям, ожидавшим его дома. Он – украинский священник греко-католической церкви. Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь Майданек".

Зеленский подчеркнул, что эти истории о том, что национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда "есть доброе сердце, что движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь".

Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)

Президент Украины также рассказал Нетаньяху еще одну историю, своей собственной семьи: "Историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и семьи стали жертвами Холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат. В то время он был на фронте. Он вернулся живым. Прошел Вторую мировую, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом. И сегодня он (Владимир Зеленский – Ред.) стоит перед вами".

Нетаньяху поблагодарил Зеленского за эти истории и отметил, что они очень трогательные. "О том, как не евреи спасали евреев, особенно о вашей собственной семье, о борьбе за жизнь, ради будущего", - подчеркнул он.

Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию

Нетаньяху подчеркнул, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.

"Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, Холокост, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
03 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
04 Как почистить кровеносные сосуды в домашних условиях?
05 Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Коболев анонсировал снижение цены на газ в Украине
Коболев анонсировал снижение цены на газ
Татьянин день 2020: приметы и суеверия
Татьянин день 2020: приметы и суеверия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь