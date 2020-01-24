Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста

Новости Украины:Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему несколько историй об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны, и о своей собственной семье, пострадавшей от Холокоста.

"У меня есть несколько важных историй, которые я хотел бы вам рассказать. Три истории о Холокосте, о Второй мировой войне, и хотел бы оставить их вам на память", - сказал Зеленский перед началом встречи с Нетаньяху в пятницу в Иерусалиме.

Первая история была о крымской татарке Саиде Арифова, которая спасла 88 евреев во время нацистской оккупации Украины. "Они - не евреи. Они – караимы". Такие показания под угрозой расстрела она дала эсэсовцам о соседке Воле Поляковой и ее отце Мордехае Зенгине. Семью Моисея Ховайло, его жену и маленького ребенка, она спрятала в селе, недалеко от Бахчисарая. Она – заведующая детским садом, в оккупированном нацистами Крыму, скрыла национальность своих воспитанников. Выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила их крымскотатарскому языку и обычаям, получала фальшивые документы и медицинские справки. Она – муссульманка по вероисповеданию. Она спасла 88 евреев, и звали ее Саиде Арифова", - рассказал Зеленский.

Вторую историю президент Украины рассказал израильскому премьеру о священнике греко-католической церкви Омеляне Ковче: "Его тюремный номер - 2399. Он, как и остальные узники концлагеря, содержался в ужасных условиях. В 14-м бараке 3-го поля жили до 700 заключенных. Он отказался от досрочного освобождения. "Если не буду здесь, кто поможет этим людям перейти все страдания? Они пойдут в вечность со своими грехами, в глубоком унынии, сопровождающем их в ад...". Он написал об этом в письме к своим шестерым детям, ожидавшим его дома. Он – украинский священник греко-католической церкви. Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь Майданек".

Зеленский подчеркнул, что эти истории о том, что национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда "есть доброе сердце, что движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь".

Президент Украины также рассказал Нетаньяху еще одну историю, своей собственной семьи: "Историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и семьи стали жертвами Холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат. В то время он был на фронте. Он вернулся живым. Прошел Вторую мировую, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом. И сегодня он (Владимир Зеленский – Ред.) стоит перед вами".

Нетаньяху поблагодарил Зеленского за эти истории и отметил, что они очень трогательные. "О том, как не евреи спасали евреев, особенно о вашей собственной семье, о борьбе за жизнь, ради будущего", - подчеркнул он.

Нетаньяху подчеркнул, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.

"Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он.