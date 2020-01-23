Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию

Новости Украины:Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле.

Украинская делегация узнала, что на Всемирный форум памяти Холокоста не сумели попасть многие люди, которым непосредственно удалось пережить эту трагедию. Поэтому президент Украины и его сопровождающие отказались от своего места на Форуме в пользу этих людей.

Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства", - написал Зеленский.

Он выразил мнение, что это является правильным и ни в коем случае не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

"Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи", - пообещал глава украинского государства.

В частности, Владимир Зеленский должен встретиться с президентом Реувеном Ривлином и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.