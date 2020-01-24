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Пятница, 24.01.2020
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Зеленский обсудил "политический диалог" с президентом Израиля

Зеленский обсудил "политический диалог" с президентом Израиля
10:41 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим израильским коллегой.

Президент Украины находится с рабочим визитом Израиле. Во время поездки он провел встречу с главой государства Реувеном Ривлином.

Об этом сообщается на официальном сайте Владимира Зеленского.

"Мы солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста", - заявил Зеленский.

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Украинский президент рассказал, что трагедия Бабьего Яра известна во всем мире.

"В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - пообещал он.

Президент Украины отметил, что он лично и правительство безоговорочно будет уделять этому вопросу должное внимание.

Помимо этого стороны обсудили политический диалог между странами. Зеленский заявил о свое удовлетворении в этом вопросе.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", - сказал Владимир Зеленский.

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Украина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Реувен Ривлин, Владимир Зеленский.
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